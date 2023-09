Pillanatok alatt veszthette el az uralmát a helikoptert vezető pilóta ma a Balaton felett, mielőtt a vízbe zuhant a géppel. És ha nem is pillanatok alatt, de nagyon gyorsan elvontathatják. A búvárok már lemerültek, hogy pontosan megtudják hol van a helikopter, és milyen pozícióban áll. A szakemberek pedig már elemzik, hogy hogyan tudják azt kiemelni. Egy uszály is helyszínen van, amely információink szerint még ma elvontathatja a gépet. Több szemtanú is megszólalt az Origónak. Azt mondták, biztosak voltak benne, hogy ezt senki nem élhette túl.