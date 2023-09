Öt üzleti fűszert mutat be a szeptember 8-án a Lurdy Ház konferencia központjában megrendezendő Floow Day, amelynek ötödik „fűszere” épp Szalay Ádám előadása lesz. A mikrofont az előadói pulpitusra cserélő Szalay Ádám szerint ezek a rendezvények elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy vállalkozó jól érezze magát a közegében és ez pozitívan hat a vállalkozására is.



„Amikor Bock László a Google csapatával dolgozott, beszámolt arról, szerinte mi az öt legfontosabb tényezője annak, hogy valaki jól érezze magát egy csoportban. Az első, hogy aki tag, jól érezze magát, a második, hogy a munka személyes jelentőséggel bírjon, a harmadik, hogy tiszták legyenek a szerepek és a célok, a negyedik, hogy a tagok támaszkodhassanak egymásra, az ötödik pedig a pszichológiai biztonság, vagyis hogy mindenki fontos és mindenkinek a véleményét meghallgatják. A Floow Day sikere is épp ezekben rejlik, hisz ezt az öt tényezőt itt is szem előtt tartjuk” - fejtette ki Szalay Ádám.



Az üzleti előadó szerint noha az ember alapvetően társas lény, a vállalkozók sok esetben magányra ítélik magukat, ám ennek közel sem kell így lennie. Sőt, kifejezetten fontos, hogy egy olyan csoporthoz tartozzanak, amely támogatja és felemeli a tagjait.

Kísérlet a liftben



„Mindig eszembe jut Solomon Asch egyik kísérlete, amikor négy beépített embert rakott egy liftbe, majd amikor az ötödik – aki mit sem sejtett a kísérletről – beszállt, és azt látta, hogy a négy bent lévő személy háttal áll az ajtónak, miután megnyomta a gombot. A kísérlet mindegyik esetében az ötödik ember is hátat fordított az ajtónak a többiek hatására. David McClelland pszichológus a kísérlet kapcsán arra jutott, hogy azok határozzák meg leginkább a döntéseinket, vagyis azok lesznek a referenciacsoportunk, akikkel sok időt töltünk együtt. Márpedig nagyon fontos, hogy olyan referenciacsoportban legyünk, amelyik felfelé húz minket” - tette hozzá Szalay, aki azt is elárulta, egy évvel ezelőtt csatlakozott a Floow Day-hez, de úgy érzi, ez az a közeg, amely valóban képes felemelni és pozitívan feltölteni az ide tartozó vállalkozókat.



A Floow Day rendszeres eseményein az üzleti élet legkiválóbb és legmeghatározóbb előadói osztják meg tudásukat az odalátogatókkal, mindemellett pedig számos szakmai fortélyt és megoldást is elsajátíthatnak az üzletemberek.



„Rengeteg érdekes és izgalmas előadásra lehet számítani a mostani rendezvényen is. Számomra mindig az a legszebb kihívás, hogy olyan helyen tartsak előadást, ahol számítanak az általam is közvetített értékek és ahol a hallgatóság több lesz attól, amit én mondok neki” - tette hozzá Szalay Ádám.



