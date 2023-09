A yoUDay mint új szó 2016-ban került be az egyetemi szótárba, abban az évben vette birtokba először az intézmény egy estére a Nagyerdei Stadiont. Az egyetemi közösség – a 30 ezer hallgató, a 12 ezer oktató és dolgozó, az egyetem gyakorló iskolái, a meghívott városi középiskolások– egységét és összetartozását szimbolizálja a rendkívüli stadionshow, ami nemcsak Magyarországon, de Európában is egyedülálló a felsőoktatási intézmények körében. A stadion küzdőterén felállított színpadon a látványos, táncos show műsorba beépített mini koncertekkel minden évben egymást követik a hazai könnyűzenei élet legkedveltebb szereplői is.

Első alkalommal Rúzsa Magdi, a Kowalsky meg a Vega, Vastag Csaba, Charlie, Tóth Vera és az Abrakazabra adott koncertet, természetesen élőben. Az azóta eltelt években zenélt már a yoUDay-en többek között a Tankcsapda, a Carson Coma, Azahriah, a Bagossy Brothers Company, Wolf Kati, Radics Gigi, Szirota Jennifer és Sári Évi.

A monumentális és különleges látványelemekben bővelkedő show minden évben újabb és újabb programötletekkel színesedik. Volt, amikor az egyetem sportolói vállaltak szerepet, az intézményi sportklub, a DEAC 900 fiatallal csatlakozott, tavaly pedig bemutatkoztak a Könnyűzenei Intézet oktatói és diákjai, valamint az egyetemi színház, az oDEon nemzetközi társulatában játszó külföldi hallgatók léptek színpadra Hair-egyveleggel. Az ikonikus dalok, az Aquarius, a Manchester, az I got life és a Let the sunshine in hangjai betöltötték az egész stadiont, fiatalok, idősebbek együtt dúdolták az ismert dallamokat a külföldi hallgatókkal.

Megható és emlékezetes élmény volt mind a 20 ezer hallgató és egyetemi dolgozó számára.

Bár a tavalyi yoUDay a szervezők és a fellépők szerint is nehezen felülmúlható, idén minden készen áll erre. Szeptember 13-án, szerdán immár hetedik alkalommal töltik majd meg az egyetemi dolgozók és hallgatók a Nagyerdei Stadiont, hogy újra egy felejthetetlen estét töltsenek együtt. Látványos színpadi elemeket és egyedülálló hangulatot ígér az idei program igazi sztárparádéval. Fellép a Nagyerdei Stadionban a

Valmar, Dzsudló, valamint Korda György és Balázs Klári, valamint a műsor állandó zenekarával – az egyetem Lovarda Kulturális és Konferenciaközpontjában 1999-ben alakult Abrakazabrával – koncertezik Csepregi Éva és Végvári Ádám, Nagy Feró, valamint Zalatnay Cini is.

A yoUDay idei mottója We are stronger together, azaz együtt erősebbek vagyunk. Ez a mondanivaló a műsor során több formában is megjelenik majd. Központi elemeként a külföldi hallgatók ezúttal is nemzetük zászlaját a magasba emelve vonulnak majd végig a hatalmas színpadon, így hangsúlyozva a nemzetközi összetartozást.

Ahogyan tavaly, úgy most is 119 lobogót visznek majd a hallgatók, a Debreceni Egyetemen tanuló összes nemzet képviselteti magát.

A több mint két órás, monumentális programban idén is szerepel a látványos és sokak által várt lézershow.

Jegyek és bővebb információ: youday.hu.