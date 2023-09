Összefoglaljuk és ajánljuk a HírTV Radar című műsorának mai tartalmát. A 17:30-kor kezdődő riportműsor, ami ezen a linken élőben, de egy órás, késleltetett formában is nézhető, egyébként izgalmas témákkal és megközelítéssel próbál a hétköznapi embereknek segíteni olyan problémák feltárásával és megoldásával, amely a nagyközönséget érinti.

Szumátrai tigris érkezett Nyíregyházára

A BALATONBA ZUHANT EGY RENDŐRSÉGI HELIKOPTER - A gép két fős legénységét egy közelben tartózkodó hajó mentette ki, és komolyabb sérülés nélkül partra szállította őket. Az eset körülményeinek vizsgálata folyamatban van. Szakértőket kérdeztünk mi állhat a baleset hátterében.

ELFOGÁS - A pénzügyőrök az M5-ös autópályán kapcsoltak le egy bolgár teherautót, ami illegálisan mintegy 6 ezer darab e-cigarettát szállított Németországba.

A HÍD TETEJÉN - Megmutatjuk milyen a kilátás az ország legmagasabb hídjának tetejéről, stábunk feljutott a szeptember 30-án 15 éves Megyeri-híd csúcsára, ahol különleges történeteket is megtudhattunk.

HOGYAN KÉSZÜL EGY TŰZOLTÓAUTÓ? - Az újonnan megjelenő és egyre gyakoribb veszélyhelyzetek rendkívül nagy leterheltséget jelentenek mind a készenléti, mind a gépjárműállomány számára. Megmutatjuk, hogy készülnek a Katasztrófavédelem legújabb tűzoltójárművei.

ZENÉBEN SZABADON - Izgalmas kulturális csemegével kezdődik az őszi szezon a Várkert Bazárban. A 28 éve alakult Sugarloaf, és a 170. jubileumát ünneplő Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara a klasszikus zenekari hangzást és a minőségi rockzenét ötvözi a szeptemberi koncertjén.

SISSI GÖDÖLLŐN - Magyarország az első állomása a Bécs melletti Schönbrunni-kastély kincseit bemutató utazó tárlatnak. A kiállítás a magyarok királynéját, Ferenc József császár feleségét, Sissit hozza még közelebb a látogatókhoz. Az utazó tárlat január végéig a Gödöllői Királyi Kastélyban lesz látható, utána pedig Ázsiába kerül, ahol több országban is megmutatják majd Schönbrunn kincseit.

75 ÉVES A TUSKIRÁLY - Stábunk meghívást kapott egy különleges születésnapi partira. Szeptember 6-án töltötte be 75. életévét a magyar sport és a magyar birkózás legendája azaz Mr. Tus. Ő szerezte hazánk történetének 100. olimpiai aranyát is, most családja, barátai és sportvezetők köszöntötték Hegedüs Csabát.

KELETI ÁGNES A MINDENKORI LEGIDŐSEBB OLIMPIAI BAJNOK - Péntektől Keleti Ágnes a legmagasabb kort megélt olimpiai bajnok a világon, egyben a harmadik legidősebb élő olimpikon.

MESEBELI KILÁTÓ A TÓ KÖZEPÉN - Tüskevárban érezheti magát az, aki felkeresi a Tisza- tó mentén fekvő apró települést, Tiszavalkot. A községtől alig egy kilométernyire augusztus vége óta áll egy kilátó, amely kizárólag vízi úton közelíthető meg.

ELKEZDŐDÖTT A SZÜRETI SZEZON - A szeptemberrel együtt a szüret is elkezdődött az ország borvidékein. Először a fehér szőlőket takarítják be a tőkékről, majd ezt követően a vörös fajták következnek. A szakemberek bizakodóak az évjárattal kapcsolatban, ám a borászok szerint a csapadékos időjárás miatt idén a vártnál kevesebb szőlőt tudnak begyűjteni.