A Thomas Bach NOB-elnök vezette lausanne-i tanácskozáson annak nyomán született meg a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnökére vonatkozó javaslat, hogy Fürjes Balázs áprilisban pályázott a tagságra. A Magyar Olimpiai Bizottság Gyulay Zsolt elnöknek és Schmitt Pál tiszteletbeli NOB-tagnak, valamint Gyurta Dánielnek, a NOB sportolói bizottsága tagjának javaslatára márciusban kérte fel Fürjest arra, hogy - tekintettel a hazai és nemzetközi sportélet fejlesztésében végzett munkájára és erős sportdiplomáciai kapcsolataira - pályázza meg a NOB-tagságot.

A pénteki döntés alapján - melyről a NOB közleményben számolt be - a tagfelvételi bizottság pozitívan bírálta el Fürjes Balázs pályázatát, elsőként ugyanis erre volt szükség ahhoz, hogy a NOB végrehajtó bizottsága tagfelvételre javasolja a magyar szakembert.

A NOB közgyűlését októberben 15. és 17. között rendezik az indiai Mumbaiban, és ha ott taggá választják Fürjest, akkor Magyarország nem marad NOB-tag nélkül, így biztosított lesz a folyamatos magyar képviselet a világ legrangosabb nemzetközi sportszervezetében. Korábban Schmitt Pál volt állandó tagja Magyarországról a NOB-nak, de ez tiszteletbeli tagsággá változott a sportvezető 80. életévének betöltésével 2022-ben, Gyurta Dánielt pedig nyolc évre választották be a sportolói bizottságba, mandátuma a jövő évi párizsi olimpiával lejár.

Most igazán az alázat és szerénység a kötelező magatartás, főleg a részemről. Pontosan tudom: a jelölés döntően a magyar sportnak és a magyar olimpiai mozgalomnak szóló elismerés, nem a személyemnek. Ráadásul ez még csak egy javaslat. A NOB önálló és szuverén tagjain múlik, elfogadják-e azt októberben. Hálás vagyok a magyar olimpiai család támogatásáért, különösen is Gyulay Zsolt, Schmitt Pál és Gyurta Dániel személyes kiállásáért! Ugyanakkor az utolsó szó a NOB tagjait, a NOB-tagokból álló közgyűlést illeti. Alázattal és tisztelettel várom a NOB-tagok döntését. Addig pedig, és azután is, igyekszem tenni a dolgomat - mondta az MTI-nek Fürjes Balázs.

Gyulay Zsolt úgy fogalmazott, a pénteki döntés "Magyarország további erősödését vetíti előre és megtiszteltetés az egész magyar olimpiai család számára".

Mi kértük fel Fürjes Balázst, hogy pályázzon, és ha az áprilisi pályázatbeadás után már októberben taggá választanák, az azt mutatná, hogy nagyon jó jelölttel álltunk elő, ilyen gyorsan ugyanis csak kivételes esetben szoktak taggá választani valakit a NOB-ban - fogalmazott a MOB elnöke.

A NOB legutóbb 1983-ban tartotta meg a közgyűlését Indiában, akkor Újdelhiben Schmitt Pált választották NOB-taggá.

Most Fürjes Balázzsal együtt nyolc új tag felvételét javasolja a NOB végrehajtó bizottsága.