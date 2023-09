Végre kiderülhet az igazság a győri eltűnt villanyszerelők ügyében. A legutóbbi bírósági tárgyalás alkalmával bejelentették, hogy szakemberekkel ismét tüzetesen átkutatják É. Imre ikrényi telkét. Ez az a hely, ahol a vád szerint a férfi megölte Mácsik Zoltánt. Mutatjuk hogyan is végezhetett a férfival a vállalkozó.

Elcsalta az ikrényi telkére

É. Imre még 2018. március 31-én találkozóra hívta Mácsik Zoltánt az abdai benzinkút melletti területre azt állítva, hogy megfizeti tartozását a villanyszerelőnek. Ez a rész nincs bekamerázva. Zoltán azonban először - tévedésből - a benzinkútra állt be, erről bizonyító erejű felvételek készültek. É. Imre a találkozó előtti napokban hívta fel Zoltánt azzal az ürüggyel, hogy megkérje egy villanymotor beszerelésére. É. Imre egy építési területre invitálta Zoltánt, de az csak később derült ki, hogy valójában a tettes ikrényi telkéről van szó. A benzinkútról Zoltán a fehér Transzporterével, míg É. Imre Opel Vectrájával indult el a telekre, ahol végül egy aknába kellett a villanyszerelőnek bemásznia.

Aknában lőhette le a férfit

A Bors információi szerint É. Imre megkérte Zoltánt, hogy másszon be a telkén lévő keskeny aknába és szerelje be a villanymotort. Ő ennek eleget is tett. Ekkor lőhette le É. Imre hátulról a férfit. Ezt bizonyíthatja, hogy É. Imre ruháinak egy részét lefoglalta a hatóság, még pedig azokat, melyeket Zoltán eltűnésének napján viselt. Ezeket megvizsgálták, aminek az lett az eredménye, hogy az egyik pólón, a mellkasi résznél magas koncentrációban találtak lőfegyver használatából származó maradványokat.

Hipót vásárolt az eltűnés után

Úgy tudjuk, ezután – hogy eltüntesse a férfi holttestét – felgyújtotta. Ahogyan arról korábban írtunk, a szomszédok az említett napokra pontosan vissza tudtak emlékezni és azt nyilatkozták, hogy É. Imre valamit égetett a telkén, aminek elviselhetetlen szaga volt. Információink szerint a telek első átkutatása során a hatóságok hamut is találtak. A Zoltán meggyilkolása utáni napokban É. Imre Győrben, az egyik üzletben nagy mennyiségű, közel nyolc liternyi hipót és gyorskötésű cementet vásárolt, amit az ott dolgozók nagyon furcsának találtak. A Bors információi szerint a hipóra azért volt szüksége, mert a vegyszerrel próbálta eltűntetni a nyomokat.

Vérfoltokat találtak az autón

É. Imre Opel Vectrájának a motorháztetején megtalálták Mácsik Zoltán DNS-maradványait. De másra is rábukkantak a nyomozók: a két férfi kevert DNS-nyomaira a sebességváltón és a kormányon. A csomagtartóból lefoglaltak egy nejlonzacskót, melyen a vádlott és a sértett kevert vérét találták meg, és szabad szemmel is jól látható vérnyomot rögzítettek a sofőr kilincse, valamint a mögötte lévő részen, amihez az ügyészség szerint véres kézzel érhettek hozzá. Végül ezt az utánfutós Opelt találták meg a szombathelyi Tesco parkolójában. Az utánfutóban a nyomozók homokot és deszkákat fedeztek fel. A helyszínelők órákon át rögzítették a nyomokat, úgy tudni, az autó eleje és hátulja is sérült volt.

„Igen, elképzelhető, hogy az ikrényi telken ölte meg"

Megkerestük Zoltán testvérét, Mácsik Jánost, aki szerint elképzelhető, hogy É. Imre valóban az ikrényi telken ölte meg a testvérét.

Szerintem elképzelhető, hogy É. Imre ezt tette a testvéremmel, hiszen az sem véletlen, hogy a rendőrség ismét fel akarja túrni a telket. Illetve azt se felejtsük el, hogy, amikor az ikrényi teleknél tartottak helyszíni meghallgatást, akkor É. Imre azt mondta a bírónak, hogy míg én is a telken vagyok, addig ő nem fog semmit se mondani. Mindezt azzal indokolta, hogy fél tőlem, de ez nyilvánvalóan hazugság, hiszen a tárgyalóteremben ez sose volt problémája. Azóta se derült ki, hogy miért akarta elkerülni, hogy én is a birtokára lépjek... - mondta lapunknak János.

Kísértetiesen hasonlít a két eltűnés

Először Orlik Vilmosnak veszett nyoma még 2015-ben Győrben, miután a gyanúsított É. Imre egy megadott címre rendelte. Akkor azt mondta neki, hogy egy harmadik félnek villanyszerelési munkát kell végeznie. A férfit másnap a családja már nem érte utol telefonon, amit nagyon furcsállottak. Ezután három és fél év múlva szintén az É. Imrének dolgozó 52 éves Mácsik Zoltánnak (2018. március 31-én) veszett nyoma, ugyanolyan rejtélyes körülmények között, mint Vilmosnak.