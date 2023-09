A Momentum Mozgalom politikai szövetségesként tekint a Soros György által támogatott és a helyi civil szervezetekre is – derült ki Donáth Anna egyik korábbi interjújából. A korábbi pártelnök egyértelmű sikernek nevezte a „jászberényi modellt", vagyis azt, amikor a baloldali pártok helyi civil szervezetek színeiben juttatnak be képviselőket az önkormányzatokba. A projekthez állítása szerint milliárdos támogatást intézett Brüsszelben az EP-képviselő, így az Európai Bizottság is hozzájárul a magyarországi baloldal finanszírozásához, miközben a tanárok béremelésére hazánknak jogosan járó forrásokat visszatartják - írta meg a Magyar Nemzet szombaton.