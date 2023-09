„Halálra ítélték a sásdi gyermekgyilkosokat" - ezzel a címmel jelent meg 1964. január 25-én a Dunántúli Naplóban egy terjedelmes cikk, ahol részletesen beszámoltak arról, milyen kegyetlenül kínozta és ölte meg Török Antal és Valcsek Magdolna az ötéves Sárikát. A kislány Török vér szerinti gyereke volt, Valcsek Magdolna pedig Török élettársa, vagyis a kislány mostohaanyja. Együtt, közösen kínozták Sárikát, aki az udvari, huzatos füstölőben lakott. Rendszeresen verték, rugdosták, alig adtak neki enni - ha adtak is, a macska tányérjába kapta az ételt. Sokszor a helyiek adtak enni a gyereknek, amikor az éppen az udvaron volt. Végül 1963. október 27-én halt meg a kislány, miután Török halálra verte. Török Antalt és Valcsek Magdolnát első fokon halálra ítélték, másodfokon a várandós nő büntetését 13 év börtönre enyhítették. Arról már nem lehet semmit sem tudni, hogy a nő a szabadulása után hogyan bánt saját gyerekével – ha egyáltalán találkozott vele. Egy borzalmas gyerekgyilkosság története.

A füstölőbe zavarták a kislányt

Török Antal traktorosról köztudott volt, hogy részeges, goromba, kötekedő, emiatt már kétszer is büntetve volt. Amikor elvált feleségétől, a bíróság ötéves kislányukat az apának ítélte. Bár Török anyja vállalta volna Sárika nevelését havi 400 forintért, Török és új élettársa, Valcsek Magdolna inkább magukkal vitték a kislányt Sásdra, hogy ne kelljen fizetniük. A Dunántúli Napló 1964. januári száma így ír az ügyről: Sárika egy hétig lakott csak rendes szobában, emberi körülmények között. Azután kikerült a szabadkéményes füstölő helyiségbe és haláláig nem feküdt ágyban. Ennek a kislánynak pusztulnia kellett a szobából, az ágyból, később az életből is. A kislány – mielőtt hozzájuk került volna – jól táplált gyermek volt. Amikor meghalt, egy csontvázat temettek el. Valcsek Magdolna éheztette Sárikát. Török Antal pedig semmit sem tett ennek megakadályozására. Sokszor a tanúk etették a gyereket... A lap újságírója jelen volt a tárgyaláson, így néhány tanú beszámolójából is idézett.

Egyikük így vallott:

Szerelőként dolgoztam az udvarban és gyakran láttam a kislányt. Tudtam, hogy éhezik, ezért egyszer adtam neki mákos kalácsot. Mohón ette volna, de kijött Valcsek Magdolna és Sárika eldobta a mákos kalácsot, nehogy meglássa. Később — mikor Valcsek távozott — megkereste és megette az eldobott kalácsot...

Ugyanabba a tányérba kapott enni, mint a macska

A cikkben részletesen írtak arról, milyen kegyetlenül bánt Török és élettársa a kislánnyal.

„Hideg vízben fürdették a gyereket, hogy fizikailag minél előbb megsemmisítsék. Reggelenként – még októberben is – a kútról hozott vízben kellett sokszor egy órát is ülnie. Török húzta a vizet és azt mondta: Kár a tüzelőért, amivel megmelegítse. Sárikát hajnalban felköltötték és kizavarták az udvarra, ahol didergett. A napra húzódott, kereste a meleget. Néha az udvarban dolgozó szerelők szánták meg..."

Az egyik szerelő a tárgyaláson ezt mondta:

„Amikor reggelenként munkába mentem, Sárikát már ott találtam az udvaron. Didergett, fázott, ezért tüzet raktunk neki és odahívtuk melegedni."Egy másik tanú így vallott:

Amikor bementem az udvarra, láttam, hogy egy jól öltözött, kifestett szájú, szőke nő bottal veri a kislányt. Vagy tíz ütést számoltam meg." A bíró megkérdezte, hogy hogyan nézett ki a kislány. A tanú azt válaszolta: Nem lehet szavakkal elmondani a kislány külsejét, azt látni kellett volna, nagyon elszomorító látvány volt."

Igaz, hogy ugyanabból a tányérból kapott enni, amiből a macskák?" – tette fel a kérdést a tárgyaláson dr. Lakatos István ügyész a 21 éves Valcsek Magdolnának. A válasz annyi volt, hogy igen, de Sárika soha nem panaszkodott. Egy szomszéd hétéves kislány is nyilatkozott a lapnak. Azt mondta: szinte minden nap átment játszani Sárikához. Egy megdöbbentő esetet mesélt el az újságírónak.

„Sárika soha nem sírt, nem is jajgatott, amikor verték, csak akkor, amikor egyszer a forró tűzhelyre nyomta Magda néni a kezét."Sárikát folyamatosan, rendszeresen ütötték. Egyszer olyan erővel verték papuccsal, hogy az kettétört. Török főzőkanállal, szíjjal és kézzel ütötte a kislányt, de rendszeresen hasba is rúgta.

A kislányt halála előtt két nappal is kegyetlenül megverte az apja. Október 25-én este érkezett haza Török Antal. A kislány szeretetre vágyott, ezért hozzábújt, és megkérte, hogy játsszon vele. Török ekkor pofozni kezdte, majd olyan ütést mért a gyerekre, hogy a kislány nekiesett a konyhaszekrénynek. Ezután hasba rúgta, majd a térdére fektette, és Valcsek Magdolna papucsát szétverte Sárikán.

Két napig haldokolt

Az ötéves Sárika olyan sérüléseket szenvedett a kegyetlen verés után, hogy alig tudott lábra állni. Két napig haldokolt.Nem evett, nem ivott, folyamatosan szédült, és ha fel is állt, csak görnyedten tudott járni. Iszonyú fájdalmai voltak. Törökék persze nem hívtak orvost, lényegében végignézték a kislány haláltusáját.Sőt, még 26-án este is kiküldték a hideg füstölőbe aludni.

Török visszament a konyhába, ahol Valcsek ült, és csak annyit mondott a nőnek: érzem, a gyerek ma meghal". Néhány óra múlva a férfi mégis úgy érezte, be kéne hívni a házba a gyereket. Valcseknek mondta, hogy a szobába kellene vinni, de végül nem ágyba fektették a kislányt.

Török kiment a füstölőbe, felrázta a haldokló gyereket, megfogta a kezét és beráncigálta a konyhába. A padlóra terítette a katonaköpenyét, arra fektette a súlyosan sérült Sárikát. Aztán lefeküdtek aludni. Reggel hatkor látták, hogy a kislány meghalt, csak ekkor és csakis alibiként megmosdatták, vasalt pizsamát adtak sovány testére és fehér ágyba fektették. A két vádlott ezután is közömbösen viselkedett. – írta a Dunántúli Napló.

A tárgyaláson megszólalt a Sásdi Tanács egyik dolgozója, aki ezt mondta: Akkor én az igazgatási előadót helyettesítettem a sásdi tanácson és bejött Török. Mosolyogva jelentette, hogy a kislány, sajnos meghalt..." A temetésére se ment el se Török, se élettársa, Valcsek Magdolna.

A Dunántúli Napló így írt erről: „Idegenekben több részvét volt iránta, mint az apjában. Valcsek Magdolna és Török Antal a temetés helyett hazamentek, majd a rendőrségre indultak, hogy magyarázkodjanak: ők nem vétkesek semmiben."

Sárikán a boncoláskor számos kül- és belsérelmi nyomot találtak, halálát pedig májrepedés, belső vérzés okozta. Aljas indok hajszolta őket, hogy megszabaduljanak a gyermeknevelés terhétől és a kiadástól. Pedig másutt – a nagyszüleinél – jó helye lett volna. Az orvosi vélemények szerint Sárika halála előtt hónapokkal már fásult volt mindennel szemben.

Török Antalról egyébként egy valószínűsíthető felvétel is előkerült, melyen cigarettázik.

Az ítélet: halálbüntetés

Utólag nehéz kibogozni, hogy vajon Török vagy Valcsek felelőssége volt-e a súlyosabb abban, hogy a gyerek meghalt. Eleinte próbáltak falazni egymásnak, de a tárgyaláson már két önző és kegyetlen ember egymás elleni párbaja zajlott, akik rettenetes életkörülményeket teremtettek egy kislánynak, mielőtt megölték.

Amikor az ügyész vádbeszéde végén feltette a kérdést: „Van-e helye az ilyen embernek társadalmunkban?", a hallgatóság egyhangúan felkiáltott: „Nincs! Nem lehet!"Az ügyész ezután mindkét vádlottra a halálbüntetés kiszabását kérte.

A megyei bíróság Valcsek Magdolna elsőrendű vádlottat és Török Antal másodrendű vádlottat különös kegyetlenséggel, előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében bűnösnek mondta ki és ezért összbüntetésként mind a két vádlottat halálra ítélte.

A Dunántúli Napló április 9-ig számában a másodfokú tárgyalásról is írtak. „Török Antalt és a hét hónapos terhes Valcsek Magdolnát rabszállító autó hozta a Legfelsőbb Bíróságra.A rabruhás Török Antal magába roskadva, Valcsek Magdolna pedig sírva hallgatta végig a vádakat.Az ügy előadója ismertette a vádlottak személyi adatait és körülményeit, kiemelve, hogy Török idült alkoholista, kétszer volt már büntetve, mert részegen ült traktorra. Ezután az elsőfokú bíróság megállapításait ismertették, valamint a tanúk és az orvosszakértők vallomásait, amelyek kétségtelenül bebizonyították Török Antal és Valcsek Magdolna bűnösségét.

Ezután a védőbeszédekre került sor, majd a Legfelsőbb Bíróság ügyésze mondotta el vádbeszédét, hangoztatva, hogy Török Antalt a legsúlyosabb büntetéssel – halállal – kell sújtani, mert egész eddigi élete, magatartása, erkölcsi eltévelyedése és bűne azt mutatja, hogy nem lehet többé hasznos tagja a társadalomnak.

Valcsek Magdolnát is súlyos bűn terheli – mondotta az ügyész –, mégsem lenne azonban igazságos ugyanazt a büntetést kiszabni rá, mint Török Antalra. Amikor a bűncselekmény történt, alig két hónappal lépte túl a húszéves kort, ezen alul halálbüntetés nem szabható ki. Fiatal kora miatt még remélhető, hogy a szabadságvesztés megfelelő nevelő eredménnyel jár majd. Az ügyész Valcsek Magdolnára a legsúlyosabb szabadságvesztés kiszabását kérte." – írta a lap.

Végül a várandós nő büntetését 13 évi szabadságvesztésre enyhítették.

Senki sem segített a kislányon

Az ügy miatt a sásdi vezetőket is elővették, mert senki nem tett semmit, pedig tudtak arról, hogyan kellett élnie a kislánynak.

Török a helyi TSZ-elnök sógora volt. Az elnök egyes beszámolók szerint beszélt Törökkel a kislány neveléséről, de semmi mást nem tett. Bár a TSZ dolgozói is szóltak az elnöknek, hogy lépjen közbe, mentse meg valahogy Sárikát, az elnök mégsem lépett az ügyben.

Sárika lámpása

A Magyar Rádióban is feldolgozták a kegyetlen gyerekgyilkosságot. 1964. márciusában hangzott el a Sárika lámpása című első dokumentumműsor. Ez egy oknyomozó riportokból összeállított műsor volt, melynek alkotói Bánkuti Gábor, Bereczky Gyula és Dolgos János.

A műsor középpontjában a tragikus gyerekgyilkosság áll. A készítők felkeresték a szemtanúkat, hatósági embereket, a falu lakóit, a kislány édesanyját, és apjának rokonait is. A nyilatkozatokat, beszélgetéseket, vallomásokat külön kommentár nélkül olyan dramaturgiai sorrendbe rakták, amelyből pontosan fény derül a tragikus esemény hátterére.

Az egy órás hangjátékban sorra veszik a történéseket, a zokogó édesanyától kezdve az agresszív apán át egészen a változatos kínzásokig, majd a végén ütköztetik az álláspontokat, és kérdéseket tesznek fel a felelősöknek.

A történetnek nincs különösebb zenei aláfestése, a tragikus eseményeket nem kell és nem is lehet fokozni. A megszólalók lassan tárják a hallgatóság elé a kislány életének mozaikdarabkáit.

A rádióműsor arra keresi a választ, hogyan fordulhatott elő, hogy halálra kínoztak egy ötéves kislányt, felelős emberek tudtával. A történetben szép lassan rajzolódik ki a magas beosztású rokonokkal „büszkélkedő", alkoholista, agresszív apa alakja, aki bosszúból elveszi a szerető anyától közös gyereküket, valamint a férfi rokonának – a TSZ-elnöknek – figurája, aki az elejétől kezdve tudott a kínzásokról, mégsem tett semmit, sőt, állítása szerint „el is volt túlozva ez a dolog".

Bár a bűnösök megkapták büntetésüket, de vajon azok lelkiismerete megnyugodott-e valaha, akik tudtak arról, mit művel Török és Valcsek Sárikával a sásdi házban? A dokumentumjátékból kiderül, kik tudtak a szörnyű bánásmódról, kik próbálták megakadályozni az erőszakot, kik voltak Török Antal és a mostohaanya tettestársai, és hogy milyen szerepe volt Sárika hálában a sásdi TSZ-elnöknek.