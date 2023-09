Mint ismert, a polgári pikniket 2004 óta rendezik meg, ahol a kormányfő zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról.

– Az elmúlt években tapasztalható szélsőbaloldali-liberális nyomásgyakorlás és a keleti szomszédunk területén vívott proxyháború okozta politikai és gazdasági kihívások közepette kiemelten fontos a polgári-nemzeti közösség összetartása és együtt gondolkodása. A kormányfő ezzel kapcsolatos gondolatait – példátlan nemzetközi figyelem mellett – megismerhette a közvélemény a Tucker Carlson-interjúból, amely ugyanakkor számos olyan gondolatébresztő felvetést tartalmazott, amelyek bővebb kifejtésre adnak lehetőséget – mondta el a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán.

A Századvég tanácsadója a kötcsei piknikkel kapcsolatban közölte, hogy azon hagyományosan

szellemi muníciót, politikai iránymutatást kap a polgári oldal a miniszterelnöktől és a jobboldal meghatározó szereplőitől.

Programalkotó diskurzus

– Előadás, párbeszéd, vita, eszmecsere, beszélgetés – az esemény komolysága mellett egyben egy oldottabb „felvezetése” az őszi politikai szezonnak, ahogy a Tranzit politikai fesztivál is. A neves, közmegbecsülésnek örvendő közéleti szereplők – köztük művészek, tudósok és sportolók – megjelenése az esemény komolyságát és részben könnyedebb voltát, valamint széles társadalmi beágyazottságát demonstrálja a nyilvánosságnak – hangsúlyozta ifj. Lomnici Zotán.

Azzal kapcsolatban, hogy miért fontos a kormányfő kötcsei előadása, a szakértő megjegyezte: a miniszterelnök a Tranziton egy romantikus hasonlattal meghatározta a jelenlegi közpolitika hazai alapjait és realitásait.

Orbán Viktor kötcsei beszédei, amelyek Tusványoshoz hasonlóan az összejövetel csúcspontjának minősülnek, rendszerint programalkotó diskurzusnak számítanak, amelyekben

a kormányfő hagyományosan érinteni szokta a magyarság és a nemzet sorskérdéseit, értekezik helyünkről és szerepünkről a világban, emellett a kormányfő rendszeresen bel- és külpolitikai helyzetértékelést ad, valamint kijelöli a kormányzati feladatokat és irányvonalat az elkövetkező időkre.

– Példaként említhető, hogy 2009-ben itt határozta meg először a centrális erőtér fogalmát, a 2021-es beszédében kitért az EU esetleges szétesésére, kijelentve, hogy amennyiben ez megtörténik, „mi ott leszünk az utolsók között, tartjuk az utolsó gerendát”. Tavaly a miniszterelnök négy fő stratégiát fogalmazott meg, amelyekből nem enged: mindent meg kell tenni a népességnövekedésért; meg kell őrizni a teljes foglalkoztatottságot és a jövedelmek értékét; folyamatosan modernizálni kell a gazdaságot; folytatni kell a nemzetegyesítés folyamatát – jegyezte meg ifj. Lomnici Zoltán.

Magyarország mindenek előtt

– Kötcsén tradicionálisan számos kiemelt politikai és gazdasági probléma is napirendre kerül, elsősorban a kormányzati politika alakításának – akár belső, akár külső hatások következtében – megváltozott keretfeltételei miatt. Az összejövetel idei mottója: „Ahol a haza, ott a szabadság” – vagyis a szuverenitás, a nemzeti érdekek minden más (külső) elvárás és érdek elé helyezése lesz a középpontban, és valószínűsíthető, hogy a narratívát is e köré fogja felépíteni a miniszterelnök – fogalmazott a Századvég jogi szakértője.

Kiemelte, hogy Magyarország nem térhet le arról a pragmatikus útról, hogy mind a bel-, mind a külpolitikában a haza érdeke az első, még ha erős politikai nyomás nehezedik is a kormányzatra, hogy változtasson ezen hozzáállásán. Felhívta a figyelmet, hogy

a legfontosabb, aktuális téma minden bizonnyal az ukrajnai háború és annak Magyarországra gyakorolt biztonsági és gazdasági hatásai lehetnek, felmerülhet a tél közeledtével a megnövekedett migráció és egy esetleges energiaválság kérdése, amelyek nehezén Európa sem jutott túl.

– Az idei szlovák és lengyel választásokon túl jövő júniusban EP- és önkormányzati voksolás is lesz Magyarországon, amely kapcsán akár át lehet tekinteni a kormánypártok és az ellenzék helyzetét, lehetőségeit, mozgásterét, valamint fel kell vázolni azt a stratégiát, amely mentén neki lehet vágni a választási kampánynak. De számíthatnak a résztvevők a jogtalanul visszatartott uniós pénzek, a Biden-adminisztráció részéről érkező tisztességtelen és barátságtalan gesztusok kitárgyalására is, illetve általában az ország politikai stabilitása, gazdasági ereje és fejlődőképessége megőrzésének toposzaira is – rögzítette ifj. Lomnici Zoltán.

Széles körű visszhang

Immár hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. A polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián.

A találkozókon elhangzott kormányfői beszédek rendre széles körű hazai és nemzetközi visszhangot váltanak ki.

2020-ban a járvány miatt nem tartották meg a kötcsei pikniket, a pandémia előtti utolsó kötcsei találkozón, 2019-ben a miniszterelnök többek között a családpolitika kiemelt szerepéről, a hazai és nemzetközi, döntően európai politikai helyzet értékelésétől a szomszédságpolitikán és annak gazdasági vetületein át haladva a keresztény szabadság kérdését is érintette.