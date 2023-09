Mi van akkor, ha egy kisgyermekes családnak szüksége van erre a Blaha Lujza téri nyilvános mosdóra, és azt fogják tapasztalni, hogy ez egy kupleráj? – tette fel a kérdést Tóth Erik Az igazság órájában, a Hír FM és az Alapjogokért Központ közös műsorában, azzal kapcsolatban, hogy Budapest nemrég felújított központi terén a prostituáltak vették birtokba azokat az illemhelyeket, amelyekkel Karácsony Gergely főpolgármester dicsekedett.

A központ kutatási igazgatója szerint egyáltalán nem vicces dologról van szó, számtalan turista, egyszerű járókelő megfordul a téren, akik ilyen dolgokra nem kíváncsiak. - Én most arra szólítanám fel Karácsony Gergelyéket, zárják be ezt a mosdót, wc-t, nevezzük bárminek, mert látszik, hogy az eredeti funkcióját nem tudja ellátni! És gondolkozzanak el azon, hogy érdemes-e nekik jövőre elindulni a választáson, ha egy ilyen egyszerű projektet nem tudnak megoldani! – jelentette ki Tóth Erik.



Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője arra hívta fel a figyelmet: a Blaha Lujza teret Budapest vezetése tette szimbólummá. Elmondták, hogy a felújítás a zászlóshajó projektjük, a főpolgármester itt fotózkodott. Hogy Karácsony Gergely városvezetésének a szimbóluma egy kuplerájjá vált mosdó, azt gondolom, ez mindent elmond – jegyezte meg.

Zila János elmondta azt is: a baloldali sajtóba továbbra is gurulnak a dollárok. A tavalyi választásokat külföldről befolyásolni próbáló Action for Democracy továbbra is aktív, újabb három projektet indított el Magyarországon. Az egyiknek a célja a „választói mobilizálás", azaz a választásokba való újabb beavatkozás, a másodiknak a média befolyásolása, a harmadiknak pedig a genderpropaganda a gyerekek számára. Kevesebb, mint egy évvel a jövő évi európai parlamenti és önkormányzati választások előtt.

Putyin alatt elkezdődött egy nagyon erős szovjet romantika

Egy politikai közösség értékközösség is, amelynek vannak állandó értékei – hangsúlyozta Az igazság órájában, a Hír FM és az Alapjogokért Központ közös műsorában Törcsi Péter. A központ operatív igazgatója kifejtette: a polgári, konzervatív, kereszténydemokrata, nemzeti közösség számára ilyen az 1956-os forradalom és szabadságharc, amelyet meg kell védeni minden támadás ellen. Bármekkora az orosz birodalom és bármennyire is ki vagyunk nekik szolgáltatva energiaügyben, azt orosz medve sem engedheti meg magának, hogy ekkora orbitális hazugságot fogalmazzon meg a mi hőstörténetünkkel kapcsolatban – hangsúlyozta az operatív igazgató. Ismert: az új orosz történelemkönyv meghamisította 1956 történetét, fasiszta lázadásnak állítva be azt.

Törcsi Péter szerint van egy olyan tévképzet Magyarországon, hogy a Szovjetunió összeomlása után Oroszország szép és nemes birodalommá változott. Úgy vélte: az látszik, hogy Putyin alatt elkezdődött egy nagyon erős szovjet romantika. Már Sztálin tisztára mosása zajlik – jegyezte meg. A orosz birodalom a Szovjetunió idején volt a legnagyobb és most újra terjeszkedik – hívta fel rá a figyelmet.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője megjegyezte: az orosz tankönyv történelemhamisítása azért is furcsa, mert 1992-ben Borisz Jelcin az akkori orosz elnök már bocsánatot kért az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eltiprásáért. Sőt, a jelenlegi elnök, Vlagyimir Putyin is sajnálkozását fejezte ki a kétezres évek elején az ’56-os forradalom leverésével kapcsolatban – emlékeztetett.