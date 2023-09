A volt tanár, Nagy Erzsébet (PDSZ) egyáltalán nem csak pedagógus ügyekben aktív a politikában: az elmúlt években szinte minden kormányellenes akcióban részt vállalt. A migrációpárti Migration Aid-hez is csatlakozott, kiállt a freeSzFE mozgalom, a Soros-szervezetek és az LMBT-lobbi mellett is, de ott volt a napokban a SzázSzó nevű - amúgy meglehetősen nevetségesre sikerült - baloldali kormányellenes politikai találkozón is. Úgy látszik, neki csak a kormány támadása a fontos, és ehhez egyik eszköze a pedagógusok uszítása. Inkább tekinthető baloldali politikai aktivistának, mint érdekvédőnek - írta a vasarnap.hu.