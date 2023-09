A budapesti demográfiai csúcs korunk egyik legfontosabb problémáját, a népesség kérdését járja körül. Ilyenkor a téma kutatói, a témával foglalkozó szervezetek szakemberei és nem utolsósorban a demográfia kérdését fontosnak tartó nemzetek képviselői, miniszterei és államtitkárai érkeznek Budapestre. Számos kontinensről jönnek vendégek – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a csütörtökön kezdődő csúcstalálkozóról Hornung Ágnes családügyi államtitkár. A rendezvény azért is rendkívül jelentőségű, mivel nagyszerű lehetőséget kínál az együtt gondolkodásra, a közös eszmecserére. Mint fogalmazott: a meghívott nemzetek, ahogy a föld összes országa, ha eltérő mértékben is, de mind érintett a demográfiai kihívásokban, ezért is lesz fontos az eszmecsere.