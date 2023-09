Ahogy arról korábban itt és itt beszámoltunk, az eddig csak vállalhatatlan, mocskos, és legtöbbször működésképtelen Blaha Lujza téri WC új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak. Vagyis a Karácsony Gergely által késve, a tervezettnél drágábban átadott WC bordélyházként működik, még nappal is. Éjszaka pedig köztéri kocsmává alakul a Blaha Lujza tér, mindennapos a verekedés és a prostituáltak üzletelése, de néhány nappal ezelőtt arra is volt példa, hogy három fiatal egy biciklivel zárkózott be hosszú percekre a köztéri vécébe.