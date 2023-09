Csütörtökön kezdődik hazánkban az ötödik Demográfiai Csúcs, melyről Gulyás Gergely elmondta, olyan fontos kérdésekről lesz szó, melyek Európában nem kapnak súlyuknak megfelelő figyelmet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, számtalan külföldi vendég lesz jelen, köztük az olasz miniszterelnök, valamint a bolgár elnök is. Magyar részről pedig Novák Katalin köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.

Jelentős előrelépést sikerült elérni, de még nem tartunk ott, ahol tartani szeretnénk a demográfiában – jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy

az 1,23-as termékenységi arányszámot sikerült feltornászni 10 év alatt 1,59-re, enélkül közel 160 ezer gyermekkel kevesebb született volna. A kormány napirendre vette azt az előterjesztést, ami a városi CSOK helyére léphet.

Egyszámjegyű lehet az infláció

Az ukrán gabonabehozatallal kapcsolatban a miniszter elmondta, a behozatali tilalom szeptember 15-el lejár, a kormány pedig úgy döntött, hogy ha az Európai Bizottság nem hosszabbítja ezt meg, akkor Magyarország nemzeti hatáskörben fog dönteni erről. Hozzátette: az éhező afrikai országokban kellene segítséget nyújtani, nem az európai és a magyar piacot tönkre tenni, ez nem felel meg az eredeti céloknak.

A legfontosabb cél, hogy az infláció egy számjegyűre csökkenjen az év végére, ez pedig reális cél, és decemberre biztosan sikerülhet – hangsúlyozta Gulyás Gergely. A miniszter szerint komoly problémát jelent, hogy

Ukrajna ötszörösére növelte a tranzitdíjat, ezért az üzemanyagárak meredek emelkedésnek indultak. Hozzátette: ez a tranzitdíj-emelés ellentmond az ajánlásoknak, és legalább fél százalékkal növelte az inflációt az elmúlt két hónapban.

A napelemekről Gulyás Gergely azt mondta, az elszámolásban történő változások Brüsszel döntései miatt szükségesek, ugyanakkor a kormány elhatározta, hogy akik a létesítésre vonatkozó igényt benyújtották a megadott határidő előtt, azok tíz éven keresztül a korábbi elszámolási rendben maradhatnak. „Bízunk abban, hogy Brüsszel sem fog ebbe belekötni" – fogalmazott a miniszter.

Minden segítséget megkapnak a barlangászok

Az egyik legnagyobb mélységben történt tragédia során hajtott végre mentést egy nemzetközi csapat részeként a magyar barlangi mentőszolgálat szeptember 11-én Törökországban. Szentkirályi Alexandra ehhez tolmácsolta a kormány gratulációját. A kormányszóvivő elmondta, az európai barlangi mentők szervezete a magyart találta a leggyorsabban mobilizálható olyan egészségügyi csapatnak, amely képes ilyen extrém mélységben mentést végrehajtani. Emlékeztetett, az Olaszországon kívül egyedül Magyarország rendelkezik ilyen csapattal.

Szentkirályi ezzel kapcsolatban arról is tájékoztatott, hogy

a kormány mindenben segítette a barlangászokat.

A Honvédelmi Minisztérium a lehető legrövidebb időn belül megszervezte a mentők kiutazását, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium pedig azonnal garantálta a szakembereknek a mentéshez szükséges forrásokat.

Nagyon népszerű az online-árfigyelő

Gulyás Gergely kérdésére válaszolva elmondta,

jövő évre a kormány 6, a jegybank 3,5-5,5 százalék közötti inflációval számol. Szentkirályi Alexandra arról tájékoztatott, hogy a kutatások szerint az online árfigyelőt szeretik az emberek. Egyre nő az oldal látogatásakor eltöltött átlagos idő, mára ez 4 perc 20 másodperc. Eddig 1,2 millióan keresték el, de ez a szám is folyamatosan emelkedik.

A kormányszóvivő elmondta, az is látszik, hogy

az árfigyelő nagyon komoly árversenyt indított el, az elmúlt hetekben 62 termékkategóriából 55-ben csökkentek az árak, átlagosan 7 százalékkal. Az élelmiszerinfláció pedig a legmagasabb pontjához képest a felére csökkent.

A kötelező akciók kapcsán kiszabott bírságok mára meghaladták a 72 millió forintot – folytatta Szentkirályi Alexandra. Aláhúzta: továbbra sincsen kibúvó a szabályok alól, és továbbra sem elfogadható, hogy a multik a magyar emberek rovására nyerészkedjenek.

Gulyás: Autósüldözés zajlik a fővárosban

A 2015-ös wilkommenskulturhoz képest ma már az Unióban is megjelenik a külső határvédelem ügye, és éppen ezért joggal merül fel, hogy legalább részben térítsék meg a hazai határvédelem ügyét - mondta az Origo kérdésére Gulyás Gergely. Egyre több ország áll ki határvédelem mellett - tette hozzá.

A fővárosban drámaian romlott a közlekedési helyzet az elmúlt négy évben, a főpolgármester észszerűtlen közlekedési korlátokat emel. Autósüldözés zajlik, ahol közellenséggé kell tenni azokat, akik autóval járnak. A fővárosi választóknak jövőre kell erről a politikáról dönteniük - mondta az Origo másik kérdésére.

Hivatalból indulhat eljárás, mivel a Fővárosi Csatornázási Művek engedett szennyvizet a Dunába - mondta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a fővárosban, a Római Partnál szennyvizet engedtek a Dunába és nem tájékoztatták sem a sportolókat, strandolókat . A hírek szerint Kiss László, Óbuda baloldali polgármestere a felelős. Elsőre is elborzasztó a történet - tette hozzá.

A magyar baloldal képmutató ebben az ügyben

Szóba került, hogy Ukrajna kész módosítani a kisebbségi jogokról szóló törvényeket, erről Novák Katalin államfő tárgyalt Volodimir Zelenszkij elnökkel. – A magyar nemzetiségi nyelv használatát orvosolni kell. Szavak szintjén ez megtörtént, de kérdés, a gyakorlatban Ukrajna miként állítja helyre a jogsértő törvényt? – mondta a miniszter.

Arra, miszerint Putyin hibának nevezte, hogy szovjet tankok rohanták le hazánkat1956-ban, de orosz tankönyvek másról szólnak, Gulyás Gergely úgy reagált, az orosz elnök nyilatkozata mindenekelőtt üdvözölendő, de korábban Jelcin elnök is elítélte a szovjet beavatkozást. Jó lenne ha az orosz elnök szavai köszönnének vissza az orosz tankönyvekben. Ugyanakkor, a magyar baloldal képmutató eben a kérdésben. Nem lehet egyszerre Horn Gyulának szobrot állítani, éltetni, és közben az orosz tankönyveket kritizálni, hiszen Horn is hasonló állásponton volt. A baloldalnak nincs erkölcsi alapja megszólalni ebben – szögezte le.

A budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér állami megvásárlásáról úgy fogalmazott, Magyarország és a jelenlegi kormány álláspontja mindig az volt, a repteret nem szabad eladni. – A 2005. júliusi Gyurcsány-Orbán vitában is szó volt erről, az a jó, ha minimum többségi magyar tulajdonban van a reptér. Jól állunk – mondta, hozzátéve, amíg nincs kézfogás, nem mond részleteket, de közel állnak ahhoz, hogy jó hírt osszanak meg.

Elmondta azt is, Magyarország nem adja ki a hadköteles ukrán menekülteket, ezzel kapcsolatban nem is érkezett kérés ukrán részről, de a genfi egyezmény menekültekre vonatkozó része ezt nem is tenné lehetővé.

Gyurcsányné és David Pressman amerikai nagykövet találkozójára reagálva a miniszter azt mondta,

ez is alátámasztja, hogy háborúpárti a magyar baloldal, és ha ők dönthetnének, akkor fegyvereket szállítanának Ukrajnába. – Kárpátalján közel 100 ezer magyar él, a mi az ott élők érdekeit is védjük, míg Gyurcsány Ferencékről már 2005-ben kiderült, hogy a határon túl élő magyarok nem érdekli őket.