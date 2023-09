Ahogyan arról beszámoltunk, közösségi oldalán számolt be róla Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, hogy nem tudott elutazni az észak-amerikai magyarok hagyományos futballtornájára az Egyesült Államokba. A Magyar Nemzet kérdéseket küldött David Pressman amerikai nagykövetnek, aki eddig nem reagált az üggyel kapcsolatban.

A Magyar Nemzet megkereste David Pressmant, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetét. Azt szerették volna megtudni, hogy pontosan miért utasították el Szöllősi György vízumát – indoklást ugyanis nem kapott a Nemzeti Sport főszerkesztője. Megkeresték továbbá a Riporterek Határok Nélkül (RSF) szervezet sajtóosztályát is azzal kapcsolatban, álláspontjuk szerint mennyire sérti a sajtószabadságot Szöllősi György esete.

Mint arról korábban írtunk, a főszerkesztő bejegyzésében, amelyet a Facebookon osztott meg, azt írta: