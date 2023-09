Pár éve Hadházy Ákos édesapjánk a neve is felmerült állami földek megszerzésében Tolna megyében, amikor megyei agrárkamara elnökeként Hadházy Árpád annak a Twickel Györgynek a cégeiben töltött be vezető tisztségeket, akit a helyiek csak zöldbárónak hívnak. Freiherr von Twickel Georg Albert német származású üzletember és Hadházy Ákos apja közel három évtizedig üzlettársak voltak. Twickel érdekeltségében van többek között a Twickel Szőlőbirtok Kft. és a Szekszárd Zrt. és a Szajki Zrt. Ezekben a cégekben volt visszatérő jelleggel vezető tisztségviselő Hadházy Ákos édesapja - írta a tűzfalcsoport-blogstar.hu.

Ami az első, borászati céget illeti, a 2018-ás 350 millió fölötti bevételhez képest tavaly "csupán" 150 milliós bevételt realizált. Tartozást is felhalmozott, ugyanakkor a vállalkozás likviditási rátája stagnál.

Ezzel szemben a mezőgazdasági tevékenységet folytató Szekszárd Zrt. és a Szajki Zrt., amelynek előbbi minősített többségi befolyású részvényese 2022-ben összesen több, mint 7 milliárd forintot könyvelhettek el.

A Szekszárd Zrt.-ben 1992 és 2020 között összesen hét (!) alkalommal jegyezték be Hadházy Ákos édesapját különböző vezető pozíciókra.

A Szajki Zrt. terjeszkedésének egyik újabb bizonyítéka, hogy egy lánycsóki sertéstelep üzemeltetésére kért és kapott környezethasználati engedélyt.

Jól látszik, hogy a Hadházy-klán közeli zöldbáróknak sem megy rosszul. A szóban forgó régióban több százra volt tehető az úgynevezett életjáradéki szerződések száma, amelyeket egy összegben ki is fizettek, tehát valójában adásvételi szerződések köttettek. Az életjáradéki szerződés mint típus azért fontos a földszerzés során, mert azt – az adásvételi szerződéssel szemben – nem kell kifüggeszteni, az említett ügyek kapcsán 159-rendbeli közokirat-hamisítás vádjával eljárást is indított a Tolna megyei rendőrség, de ezeket megszüntette az ügyészség.

Arról 2020-ban az atlatszo.hu is beszámolt, hogy „Tolna megyében a földek 75 százalékát nem helybeli gazdálkodó családok, hanem más településen élő, tőkeerős árverezők szerezték meg".

A tuzfalcsoport.blogstar.hu szerint ráadásul az úgynevezett „helybeliek" között vannak olyan cégtulajdonosok is, akik – a földforgalmi törvény abszurd szabályozása folytán, lakhelyüktől és foglalkozásuktól függetlenül – cégük székhelye jogán válhattak úgy „szerzőképes helyi földművessé", hogy helyben akár sohasem jártak és/vagy a mezőgazdaságot hírből is alig ismerik." Az anyagban megjelent annak Gscheidt Mátyásnak is a neve is, aki „erősen és egyértelműen kötődik a Tolna megyei zöldbáróhoz. Abban a Szekszárd Zrt.-ben elnök, amelynek a tulajdonosa Twickel György, illetve számos más cégben egyező mozgást mutat a báróval."