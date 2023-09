Megnéztük, elviselhető-e a közlekedés Karácsony Gergely karóival tarkított Üllői úton. A válasz: nem - hangzott el Wintermantel Zsolt legújabb videójában.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője elmondta, az átgondolatlanul és balesetveszélyesen kialakított kerékpársávok akadályozzák a város normális működését. A frakcióvezető mutatott egy példát is a közvetlen balesetveszélyre: a József körút közelében lévő Kisfaludy utcából történő kikanyarodáshoz, a főút be nem láthatósága miatt annyira ki kell tolni egy autó elejét, hogy a biciklisávban közlekedő kerékpáros már nem fér el mellette, így az autóknak fenntartott forgalmi sávba kell váltania, hogy ne menjen a kikanyarodni szándékozó gépjárműnek.

Egy másik példaként Wintermantel Zsolt azt említette, amikor két forgalmi sávból egyet elvesznek a biciklisek számára, akkor onnantól kezdve sem a mentő nem tud házhoz érkezni, sem a kukásautó nem tudja a forgalom zavarása nélkül a szemetet összegyűjteni, mivel az egyetlen megmaradt forgalmi sávban kell haladnia. A frakcióvezető kitért arra, hogy ezeknek az intézkedéseknek a káros hatásai már a légszennyezettségi adatokban is jelentkeznek: tavalyhoz képest a szeptemberi iskolakezdést összehasonlítva jelentősen nőtt Budapest légszennyezettsége. A videó végén Wintermantel Zsolt felszólította Karácsony Gergelyt, hogy fejezze be az ámokfutását, és ne okozzon több kárt a hátralevő egy évben.

Mint arról korábban beszámoltunk,a baloldali vezetésű Kispesten robbant ki botrány egy újabb biciklisáv miatt. Pár napja a Karácsony Gergely által teljesen értelmetlenül felfestett kerékpárutak kiépítése miatt omlott össze Budapest közlekedése.

Budapest a csőd szélén táncol, de a városvezetés nem sajnálja a pénzt a védett kerékpársávokra. Az Üllői és a Váci úti műanyag oszlopos megoldást eddig is számos kritika érte, most pedig már azt is lehet tudni, hogy méregdrága volt, közel 100 millióba került.

A kiskörúti, meglehetősen szellősen használt biciklisáv az autósok dolgát nehezíti meg.

AZ ÜLLŐI ÉS A VÁCI ÚTON FELÁLLÍTOTT POLLERES MEGOLDÁS PEDIG A MENTŐSÖKNÉL ÉS A TAXISOKNÁL IS KIVERTE A BIZTOSÍTÉKOT.

Sőt, először fordult elő, hogy a fővárosi várostervezés a közösségi közlekedés kárára bővítette – a már meglévő buszsáv helyén hozott létre védett bringautat – a kerékpáros úthálózatot. Ez a közlekedésszakma rosszallását is kiváltotta.