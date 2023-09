156 ezerrel több gyermek született a családpolitikai intézkedésekkel, mint ha azokat nem vezettük volna be - mondta Orbán Viktor a budapesti demográfiai csúcson. A kormányfő szerint mindezek mellett még mindig nagyon nehéz kihívás előtt áll az ország, mert még nem értük el a mágikus 2,1-es termékenységi arányszámot. Most azon dolgozunk, hogyan fejlesszük tovább a családpolitikát, és egy második szakaszt kell indítanunk - tette hozzá. A gyerekekért vívott csata nem a zsebben, hanem a szívben dől el. Le kell váltani azt a liberális diskurzust, ami a gyermekvállalásban egy korlát - mondta a kormányfő. Novák Katalin köztársasági elnök az 1848-as forradalom és szabadságharc mintájára tizenkét pontban fogalmazta meg, hogy mit kívánnak a magyar családok.

Két év telt el azóta, hogy legutóbb konferenciát tartottunk. Azóta a világ megváltozott, egy háború árnyékában vagyunk – fogalmazott Orbán Viktor a budapesti demográfiai csúcson. A miniszterelnök kiemelte, hogy szerencsére jó dolgok is történtek, így az olasz jobboldal megnyerte a választásokat, ez az utolsó pillanatban történt.

A két ország közötti barátság veretes, mert mindkét nemzet a szabadságharcosok hazája. Mindkét országban tudják, hogy tekintély nélkül nincs szabadság, és a családok a nemzetek alapjai

- jegyezte meg.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Bulgária az illegális migráció elleni védelemben, és az energiabiztonság terén is fontos partnere Magyarországnak. A magyar kormányfő külön köszöntette az azeri és a bosnyák küldöttséget is. – Magyarország lelkiismereti ügynek tekinti a keresztények védelmét világszerte. Magyarország a családok melletti kiállás egyik erős bástyája a világban, a támadások csak megkeményítenek minket – hívta fel a figyelmet.

Elképesztő képtelenségek a liberális elittől

Európát még mindig egy progresszív és liberális elit vezeti - mondta Orbán. Európa fontos kérdései helyett mindenféle sületlenséggel és képtelenséggel van ez az elit elfoglalva - tette hozzá. A szovjet időkben a folyók folyásrendjét akarták megváltoztatni, míg az EP arról döntött, hogy a férfiak szülhetnek. Mindkét dolog hatalmas képtelenség - hívta fel a figyelmet a kormányfő. Orbán Viktor szólt arról is, hogy az Eurobarométer mérései sem olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az embereket érdeklik, hanem csak az elit félelmeit vetik ki.

Az európai polgárokat az érdekli, hogyan tudnak biztonságban élni, és családot alapítani, mégsem ez a legfontosabb dolog az európai politikában - mondta a kormányfő. A nyugati politikát mára a liberálisok meghekkelték antropológiai és stratégiai értelemben. A progresszív liberálisok elterjesztették azt, hogy az egyén a legfontosabb - tette hozzá. Orbán Viktor szerint a liberálisok mindenben zsarnokságot látnak, akik az egyéni vágyakat korlátozni akarja. A korlát fogódzkodót nyújt az élet nehézségeiben is - tette hozzá. A szabadsághoz legalább két ember kell, mert aki egyedül van az magányos - fejtette ki a kormányfő.

A nyugati elitek gondolkodása kész agyrém

A liberálisok félelmeket keltenek a jövőt illetően - mondta Orbán Viktor. A stratégiai szintű félelem fenntartása a liberálisok legfőbb célja - tette hozzá.

A nyugati elitek gondolkodása kész agyrém.

Ez a gondolkodásmód abban akadályoz meg minket, hogy a demográfia kérdését egyáltalán azonosítsuk, mert ehelyett karbonkvótákról és genderkvótákról beszél az európai elit - fejtette ki a kormányfő. Orbán Viktor szerint a demográfiai fórum foglalkozik a legfontosabb kérdésekkel.

Magyarország az a hely, ahol a jövő konzervatív politikáját kifejlesztik - ismertette Orbán Viktor. A kormányfő szólt arról is, hogy öt célt tűzött ki a demográfiai politika. 2010 óta a gyermekes családok jövedelme megduplázódott, míg a többgyermekes családoké háromszorosára nőtt - tette hozzá. Minden ötödik család új otthonhoz jutott - ismertette Orbán Viktor. Magyarországon az édesanyákat fenyegető legnagyobb veszély, hogy egyedül kell a gyermeküket nevelni. Mára négyből három gyerek családba születik. Ezzel párhuzamosan bevezettük a négygyermekes anyákra az adómentességet, és a tervek között szerepel, hogy ezt kiterjesztjük a háromgyermekesekre is.

Orbán Viktor: A gyerekekért vívott csata nem a zsebben, hanem a szívben dől el