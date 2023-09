2021 nyarán egy magát Anonymusnak nevező álarcos alak az internetre feltöltött videójában azt állította, hogy egy kettős játékot űző politikust fog lebuktatni. Nem sokkal később megnevezte Cseh Katalint. Az álarcos férfi a Momentum egyik legismertebb politikusáról, EP-képviselőjéről azt is kiszivárogtatta, hogy a családjához köthető céghálózat bizonyos tagjai gyanús körülmények között juthattak többmilliárdos európai uniós pályázati pénzekhez.

A cégcsoport magját a Mondat Kft., a Holotech Hungary Kft. és a Pannónia Nyomda Kft. teszi ki. Utóbbi vállalkozást a momentumos politikus édesapja alapította. A cégben Cseh Katalin 2013 és 2018 között volt ügyvezető, éppen abban az időszakban, amikor uniós pályázatot is beadtak.

Költségvetési csalás a gyanú

A botrány nemcsak a magyar sajtó, hanem a hatóság figyelmét is felkeltette, olyannyira, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az első információk felbukkanása után nem sokkal költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított.

A nyilvánosságra került adatokból ugyanis egyre inkább arra lehetett következtetni, hogy a céghálózat tagjai működésüket összehangolva, szisztematikus módon pályáztak uniós pénzekre és nyertek el gyanús körülmények között, összesen 4,8 milliárd forintot. A felvetődött gyanú szerint a módszer lényege az volt, hogy a kiemelten hátrányos helyzetű kistérségekben, Pest, illetve Nógrád megyében azonos címen fióktelepet hoztak létre, így az uniós projektekhez kapcsolódóan jelentős összegű állami támogatást is le tudtak hívni.

Utóbbit igazolja, hogy a Magyar Nemzet korábbi értesülései szerint a NAV szakemberei áttekintették a nagyjából féltucat vállalkozásból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós pályázatait. A nyomozók megállapították, hogy a vállalkozások valóban összehangoltan pályázhattak uniós és hazai pénzekre. Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de nemegyszer egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.

Ügyes: már meglévő technológiával pályázhattak

A pályázatokban úgynevezett holografikus eszközök, illetve technológiák szerepeltek. Az utóbbi elem azért lényeges, mert az adóhatóság nyomozói azt valószínűsítik, hogy a céghálózat tagjai tíz pályázaton teljesen vagy legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt. Ez azt jelentheti, hogy egy gépre, egy technológiai megoldásra többször is pénzt kérhettek. Ezt a feltételezést támasztja alá, hogy az adóhatóságnál úgy vélik: két pályázatnál azonos eszközbeszerzés történt, s több pályázat esetében is azonos számlákat tüntettek fel az uniós pénzek felhasználásának igazolására.

Jó példa lehet a fent említett esetleges visszaélésre az, amit korábban a Bennfentes.net tárt fel, miszerint már meglévő technológiával pályázhattak Cseh Katalinék. A portál ugyanis megvizsgálta azt a cégcsoporthoz kapcsolható svájci vállalatot, a HoloTech Switzerland AG-t, amely a magyar a Holotech Hungary Kft. tulajdonosa. A cégről kiderült: már 2013-ban kifejlesztettek egy hologramtechnológiát, köztük egy holografikus képeket készítő gépet. Három évvel később, Cseh Katalin ügyvezetése idején ugyancsak egy hologramos technológia kifejlesztésére adott be pályázatot és nyert is 68 millió forintot a Pannónia Nyomda Kft.

Olimpiától a házkutatásig

A pályázat összefoglalója szerint azért jó a hologram, mert mint marketingeszköz, óriási hatást gyakorolhat a döntéshozókra: „döntéshozónak tekintjük egy ingatlan beruházóját, lakás vásárlóját, egy terület bérlőjét, de esetünkben egy tervezett nagyberuházás (pl. 2024-es magyarországi olimpiai játékok pályázati anyagában a helyszínek színes holografikus megjelenítése) megvalósításának döntéshozóit és résztvevőit is, mely a példánál maradva nemzetgazdasági szintű döntés is lehet." A Cseh Katalin vezette cég szerint tehát a fejlesztésük, amelyhez az unió anyagi támogatását kérték, alkalmas lehetett volna a magyarországi olimpia helyszíneinek bemutatására. Ez persze végül nem valósult meg, hiszen a Cseh Katalin pártja, a Momentum megfúrta az olimpiát.

A Pannónia Nyomda Kft. egyébként a pályázat benyújtása idején Vácott bérelt telephelyet, pont ott, ahova a Holotech Hungary Kft. is be van jelentve. További összefonódás, hogy a Holotech Hungary Kft. ügyvezetője, és a HoloTech Switzerland AG elnök-vezérigazgatója ugyanaz a személy, Lakatos Viktor, akinek az érdekeltségi körébe tartozó IPRESS Center Kft. 2012-ben megvásárolta a Veszprémi Nyomda Kft.-t, ahol a tisztségviselők között megtalálható volt a momentumos politikus édesapja és Lakatos Viktor neve is. Visszatérve még a váci telephelyre, a NAV munkatársai a helyszínen kutatást is tartottak, ahol iratokat foglaltak le.

Gyanúsítások és milliárdos vagyonlefoglalás

A szakemberek a nyomozás során körbeszámlázás nyomaira is bukkantak. Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy a céghálózat bizonyos szereplői két hologramos technológia működtetésére alkalmas eszközt vettek egy cseh cégtől. Ám a magyar vevő által kifizetett, összességében több mint egymilliárd forintos vételár maradéktalanul visszavándorolt a vevőhöz, a cégcsoportba tartozó Holotech Hungary Kft.-hez. A NAV a cseh kapcsolat miatt kezdeményezte, hogy az ügyészség forduljon jogsegélykérelemmel a cseh vádhatósághoz. Ennek oka, hogy banki adatok, adóbevallások és különféle szerződések segíthetnek tisztázni az ügy még homályos részleteit. Ez meg is történt, és információink szerint a kapott válaszok a gyanút erősítették.

Ezért sem meglepő, hogy nem sokkal később, 2022 őszén a NAV egy személyt kihallgatott az ügyben, akit félmilliárdot meghaladó adócsalással gyanúsítanak. Az illető információink szerint a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője, akinek az érdekeltségeinél a nyomozó hatóság milliárdos értéket meghaladó vagyont is lefoglalt. Néhány héttel ezelőtt a nyomozók újabb gyanúsítottat „szólítottak meg", a férfiról azt lehet tudni, hogy a tavaly meggyanúsított tisztségviselő bűnsegédje lehetett.

Külföldről is kaptak információt a nyomozók

A határokon átnyúló adócsalási ügyben a magyar hatóság több külföldi jogsegélykérelmet is kibocsátott már. A megkeresett országok közé tartozott Litvánia, Lengyelország és Csehország is. A válasz mindhárom országból megérkezett, és ahogy említették, a cseh jogsegély kiértékelése már megtörtént, a litván és lengyel választ pedig még elemzi a hatóság.

Előbbi szervek egy litván állampolgár tanúkihallgatását küldhették meg, akit a céghálózathoz sorolható Holotech Hungary Kft. részére értékesített gépek összeszerelésével bíztak meg annak idején, és aki információkkal szolgálhat a megbízásával, valamint a gépek összeszerelésével kapcsolatban. Lengyelország esetében pedig a Cseh családhoz tartozó Pannónia Nyomda Kft. és egy lengyel cég kapcsán keletkezett dokumentumok, e-mailek és könyvelési iratok miatt keresték meg az ottani hatóságot.