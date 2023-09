A 21. században is nagy szükség van a történelem során jó és rossz időkben is fennálló magyar-német együttműködésre, sőt annak erősítésére – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nézőpont Intézet és a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) közös, csütörtöki rendezvényén, amelyen bemutatták a Magyar-német barométer 2023-as eredményeit. Az eseményen a résztvevők megvitatták a magyar-német kapcsolatok fontosságát, aktuális helyzetét, és azt is, mennyire van hatással a német média a magyarok megítélésére Németországban.