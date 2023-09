Gyurcsány Ferenc úgy gondolhatta, eljött az ideje leosztani a lapokat, kiosztani az ellenzéket annak érdekében, hogy pártja legyen az egyeduralkodó a dollárbaloldalon. Azt is megtudhatjuk a cikkből, hogy a nyugat „elfáradt”, ő pedig 20 évig marad, ha győz.

A HVG-nek adott interjújában beszél arról Gyurcsány, hogy mit tervez a jövőben. Elsősorban felhozza azt a 12 éve hamis narratívát, hogy „elvették a köztájékozódás, a politikai megszerveződés, alternatívaállítás lehetőségeinek jó részét”,

mindenféle indokokat felhozva magyarázkodik a tavalyi hatalmas bukásról.

A Demokratikus Koalíció ajánlata mindössze az, hogy mások lesznek, a jövedelmeket a középosztálytól nagyobb arányban adóztatják, a jelenlegi külföldi beruházási hullám helyett az oktatásba és egészségügybe akarnak fektetni. Abba az oktatásba és egészségügybe, ahonnan

Gyurcsány kormányzása alatt tízezrek menekültek el, és ahol vizitdíjat akart bevezetni.

Arról nem is beszélve, hogy Gyurcsány 2006-os rémtettei máig kísértenek, az általa elképzelt jogállamban szemeket lehet kilövetni, ártatlan embereket meghurcolni, 13. nyugdíjat megvonni.

Először csak átütemezték a 2009. évi nyugdíjkorrekciót 2010. január 1-jére, de döntöttek a 2010. évi korrekció elhagyásáról is. Sőt, a 2009. évi 13. havi nyugdíj második részét már ki sem fizették. A pluszhavi juttatást pedig 2010-től teljes egészében megszüntették.

A bukott kormányfő "legnagyobb eredménye" többek között, hogy több ezer orvost, ápolót és tanárt rúgtak ki, a munkanélküliség 12 százalékra emelkedett, fizetős lett az óvodai és iskolai étkezés, a tankönyvek ára az egekbe emelkedett.

Mint ismeretes, a dilettáns gyurcsányi megszorítások miatt 2010-re a csőd szélére került az ország.

Gyurcsány alatt a korábban megígért adócsökkentési programot elhalasztották, ellenben több elvonás mértékét emelték. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kulcsát 15 százalékról 25 százalékra növelték, a munkavállalók által fizetendő egészségbiztosítási járulék négy százalékról hat százalékra emelkedett, valamint a munkavállalói szolidaritási járulék egy százalékról 1,5 százalékra. 2007-től pedig a munkavállalók egészségbiztosítási járuléka tovább nőtt, hat százalékról hét százalékra - írta az Origo korábban.

Az ország Gyurcsányék alatt a Nemzetközi Valutaalap gyámsága alatt volt, egymást érték a megszorítások.

Mindenesetre ezek után nem gond neki olyan valóságtól távol álló mondatokat kimondani, hogy: "mi két hét alatt hazahoznánk azt a 22 milliárd eurót, amire Orbán nem képes"

Azt, hogy hogyan, milyen ígéretekkel, az országnak mibe kerülne ez, arról nem beszél.

„Magyarországnak ma egyetlen reménye van, és azt úgy hívják: Demokratikus Koalíció” - mondja a pártvezér, aki folytatja is az általa elképzelt dollárbaloldal bemutatását, a többi baloldali párt lekicsinylését. Mint mondja: „Annyi szavazónk van, mint a többi ellenzéki pártnak összesen.” És azt is hozzáteszi, „az biztos, hogy ennek az ellenzéknek a gravitációs pontja most a DK”,

Nem hagy kétséget affelől, hogy kizárólag a DK vezetésével és iránymutatásával lehet ellenzék a jövőben, ebbe nincs beleszólás.

„Ezt a két választást, az önkormányzati és uniós választást meg fogjuk csinálni szépen, kompromisszumokkal, de nem megyek bele szatócs módjára az alkudozásba” - mondja Gyurcsány.

"A baloldalon egy főnök van. Gyurcsány a neve. A magyarok őt már jól ismerik. Továbbra sem kérünk belőle" - fogalmazott ezekkel kapcsolatban Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hollik István hozzátette, Gyurcsány láthatóan „hosszú távra tervez, esze ágában sincs feladni és visszavonulni, még annak ellenére sem, hogy a magyarok 13 éve sorozatosan megerősítik választásról választásra, hogy nem kérnek belőle és dollárbalos sleppjéből, miután tönkretették az országot 2010 előtt."

Bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmaz Gyurcsányról: