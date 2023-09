Rendszeresen ütötte-verte élettársát egy szabolcsi férfi. Egy-egy elfajult vita során a nőnek több csontja is eltört, sőt, az is előfordult, hogy kórházba került az állandó bántalmazás miatt. A férfival szemben távoltartási végzést rendeltek el, azonban a pár továbbra is együtt élt, egészen addig, míg egy nap a férfi halálra nem verte a nőt.