"Egymás és a családok szövetségeseiként vagyunk ma együtt" - mondta a köztársasági elnök, hozzátéve: ma a családok szabadságharcát vívjuk.

Kiemelte: a fejlett világba beköszöntött demográfiai tél most jégkorszakba fordul, pedig ha nincs gyermek, nincs jövő.

Novák Katalin emlékeztetett, hogy szabadságharcos elődeink örökösei vagyunk, s az ő életükön keresztül megtanultuk: a magyarok nem ingyen kapják a szabadságot, újra és újra meg kell küzdenünk érte. Az 1848-as forradalom és szabadságharc mintájára Novák Katalin tizenkét pontban fogalmazta meg, hogy mit kívánnak a magyar családok.

Novák Katalin elmondta, hogy az ötödik alkalommal megvalósuló Budapesti Demográfiai Csúcson minden a szabadság körül forog. Felidézte azokat a "családellenes időket", amikor a gyermekei is születtek, 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban. Felidézte, hogy akkor törölték el az otthonteremtés támogatását, lerövidítették a gyermekkel otthon tölthető időszakot, nőttek a családok anyagi terhei, megszűnt az alig megszokott biztonságérzet, egyre kevesebben merték vállalni a házasság kötelékét, történelmi mélypontra zuhant a gyermekvállalási kedv.

Novák Katalin kiemelte, hogy a magyar családok azonban nem hagyták magukat, szabadságharcba kezdtek, kiálltak a biztonságos jövőért. Civil mozgalmak indultak, családszervezetek alakultak, életre hívták a Népesedési Kerekasztalt.

"Egy olyan országot harcoltak ki, ahol érték az emberi élet" - mutatott rá Novák Katalin, hozzátéve: a családok szabadságharca nem volt hiábavaló, családbarát fordulat történt Magyarországon.

A házasságkötések száma tíz év alatt megduplázódott, az abortuszoké felére csökkent, egyre kevesebb lett a válás, nálunk nőtt legjobban a gyermekvállalási kedv Európában, több lett a nagycsalád és nőtt az életszínvonal - ismertette a részleteket Novák Katalin.

"A családok szabadságharca azonban nem ért véget" - mutatott rá, kiemelve: a családok újra és újra készek harcolni, ha veszélyben érzik a jövőt, "a jövő pedig veszélyben van" - mondta.

A fejlett világba beköszöntött demográfiai tél most jégkorszakba fordul - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: miközben kongatják a vészharangokat a klímaváltozás miatt, a világ valódi és visszafordíthatatlan megváltozására alig figyel valaki.

Ha a gyermektelenség válik általánossá, ha továbbra is évről-évre kevesebb gyermek születik majd, mint ahányan eltávoznak, szeretett és biztonságosnak hitt világunk szertefoszlik - fogalmazott.

"Ha nincs gyermek, nincs jövő. A Földre is csak akkor van értelme vigyáznunk, ha vannak gyerekeink, unokáink, akiknek továbbadhatjuk" - közölte.

Szólt arról is, hogy a demográfiai jégkorszak egyre védtelenebbül ér bennünket, "életünk tartóoszlopai, keresztény kultúránk alapvetései recsegnek-ropognak, s ha nem vigyázunk kikezdhetetlennek hitt értékeinkre, önként feláldozzuk magunkat még azelőtt, hogy a beköszöntő jégkorszak áldozataivá válnánk".

A szabadságharcos családok azonban nem hagyják magukat, nem adják a templomot és nem adják az iskolát, vissza fogják venni mindazt, ami a családoké - hangsúlyozta Novák Katalin.

A köztársasági elnök emlékeztetett arra, hogy a bibliai tizenkettes szám a magyar szabadságharcok történetében is jelentős szerepet játszik, 175 évvel ezelőtt, 1848-ban a forradalom és szabadságharc idején 12 pontot fogalmaztak meg hőseink. Ez a magyar szabadság vastörvénye - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: a magyar családok szabadságharcának is legalább tizenkét alapvetése van, olyan követelések, melyek tartós megvalósulása a családpártiság alapja lehet.

A köztársasági elnök 12 pontban fogalmazta meg, hogy mit kívánnak a magyar családok: elsőként a nevelés szabadságát, azt, hogy a gyerekek nevelése a szülők joga, felelőssége és kötelezettsége legyen, amelyben nincs helye semmiféle ideológiának.

Nem hagyjuk, hogy gyermekeinket megfosszák az önazonosságukból fakadó biztonságérzettől, aki kislánynak született, nőhessen fel lányként, aki kisfiúnak, fiúként - folytatta a köztársasági elnök, hozzátéve: a magyar családok családpárti döntéshozókat követelnek, akik nem lázítanak a családok ellen. A családpártiság legyen nemzeti minimum - hangsúlyozta.

A következő pont a magyar családok képviseletére vonatkozik itthon és külföldön: Magyarország ne adja hozzájárulását családellenes döntésekhez! A biztonságra vonatkozó követelésben Novák Katalin kiemelte: óvodáink, iskoláink, falvaink, városaink, országunk és határaink legyenek biztonságosak, ne kelljen aggódnunk gyermekeinkért és idősödő szüleinkért.

Kapjanak megfelelő lehetőségeket a gyermekesek is, ne járjon rosszabbul az, aki gyermeket vállal annál, aki önként lemond erről. A gyermekvállalás ne válhasson szegénységi kockázattá - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzáfűzve: ne legyen anyagi akadálya a vágyott gyermekek megszületésének.

Az államfő az idősek megbecsülésére is kitért, valamint valódi választási szabadságot kért a nőknek, hogy a munka miatt ne kelljen lemondaniuk a gyermekről, sem a gyermek miatt a munkáról. Felhívta a figyelmet a saját otthon biztonságának megvédésre és a fiatalok segítésére az otthonteremtésben. Emellett versenyképes köznevelést, szakképzést és felsőoktatást, korszerű egészségvédelmet kért, kiállást azok mellett, akik az átlagnál nehezebb körülmények között élnek és figyelmet a határon túli magyar családoknak.

Novák Katalin kiemelte, hogy "a családbarát szövetség kiterjed az egész világra", s a demográfiai csúcson résztvevők jelenléte azzal a reménnyel tölti el, hogy nem vagyunk egyedül. Isten éltesse a családokat - zárta gondolatait.