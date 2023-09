A tárcavezető a Facebook-oldalán is közzétett üzenetében emlékeztetett, hogy hivatali partnere az utóbbi időben több találkozót is kezdeményezett a NATO-csatlakozás országgyűlési jóváhagyásának megvitatása érdekében. "Ezen alkalmakat arra használtam fel, hogy elmagyarázzam Önöknek a svéd politikusok által felhozott súlyos, elfogult, tisztességtelen és igazságtalan vádak sorozatának felettébb negatív fogadtatását. Ezek a vádak megkérdőjelezték politikai rendszerünk demokratikus jellegét, valamint a magyar emberek ahhoz való érettségét, hogy saját országuk jövőjéről döntsenek - hangsúlyozta.

Aláhúzta, hogy a magyar parlament képviselői demokratikus versenyben szerezték mandátumukat, az életszínvonal javításán dolgoztak választókerületeikben, ennek eredményeként pedig sokan közöttük négyszer, ötször, sőt hatszor is megkapták az emberek támogatását. "Ha azt hallják, hogy az Önök politikusai ezt antidemokratikusnak vagy tekintélyelvűnek ítélik, akkor nem kell meglepődni azon, ha ezt sértésnek tekintik" - mutatott rá. "Most pedig, tisztelt Miniszter úr, ezek a képviselők azt olvasták a hírekben, hogy az állami alapítvány által működtetett UR biztosította iskolai tananyaguk részeként súlyos vádakat és hamis információkat terjesztenek a svédországi iskolákban a diákoknak, azt sugallva, hogy a demokrácia az elmúlt években hanyatlásnak indult Magyarországon" - közölte. Szijjártó Péter leszögezte: Biztos vagyok benne, hogy érti a két jelenség közötti ellentmondást: Önök sürgetik országgyűlési képviselőinket, hogy ratifikálják az Önök NATO-csatlakozását, miközben továbbra is azzal vádolják őket, hogy lerombolták a magyarországi demokráciát. Ez az ellentmondás most még inkább kiéleződött, és cseppet sem segíti az Ön folyamatos követelésének teljesítését" - írta. "Azt remélem, hogy ezt végre komolyan figyelembe veszik" - tette hozzá.