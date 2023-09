Magyarországon a nőknél a második, a férfiaknál a harmadik leggyakoribb halálok a HPV okozta daganatos megbetegedés. A tapasztalatok szerint pedig egyre több esetben okoz 30 év alattiaknál is méhnyakrákot a vírus, ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni a szűrés fontosságát. Dr. Kassai Enikő lézerspecialista nőgyógyász elmondta, a méhnyakrákszűrésnél ráadásul sokkal pontosabb eredményt ad egy új biomarker vizsgálat, amivel bizonyítottan megállapítható, hogy a HPV rákképző fázisban van-e, vagyis kell-e attól tartani, hogy három hónapon belül rákot okoz.

A nemzetközi ajánlások szerint partnerváltásonként, de országtól függően 1-3 évente javasolt a humán papilloma vírus tipizálása. Hazánkban is egyre több törzset tudnak már azonosítani a szakemberek, jelenleg 30 feletti törzsnél tartanak, amik a rákképzés szempontjából veszélyt jelentenek.

Dr. Kassai Enikő, a Femcare Miniklinika vezető szakorvosa arról beszélt, a magyar protokoll szerint itthon legtöbbször csak akkor végeznek HPV-tesztet, ha rossz a rákszűrés eredménye. Pedig sok esetben még a negatív rákszűrés sem garancia semmire.

„Hiába negatív az eredmény, a szervezetben ugyanúgy jelen lehet a HPV, és mire legközelebb szűrésre megyünk, már kicsúszhatunk a megelőzéshez szükséges időből. Vannak viszont tudományos újdonságok, amik nagyrészt magyar vonatkozásúak. Egy új, laboratóriumi metilációs teszt azt vizsgálja, hogy van-e HPV vírusfertőzés a méhnyakban és közvetlen rákképző fázisban van-e, azaz kell-e attól tartani, hogy három hónapon belül rákot okoz" – magyarázta a specialista.

A metilációs teszt jelenleg csak 30 éves kor felett elérhető, hiszen a statisztikák szerint ez a legveszélyeztetettebb korosztály. Ugyanakkor a szülész-nőgyógyász elmondta, bár konkrét tanulmány nem támasztja alá megfigyelését, de a szakterületen dolgozókkal együtt azt tapasztalja, hogy 30 éves kor alatt is jóval gyakrabban indít méhnyakrákot a HPV, mint 5-10 évvel ezelőtt. Az is valószínűsíthető, hogy a fej-nyaki régiókban kialakuló rákos betegséget bizonyos esetekben nem közvetlenül a dohányzás, hanem a HPV vírus jelenléte okozza (kapcsolódó kutatás: PMID: 29909887).

Lézerterápiával gyógyítható a fertőzés

Dr. Kassai Enikő ismételten felhívta a figyelmet a méhnyakrák- és HPV-szűrés fontosságára, egyúttal megjegyezte, olyan egészségügyi szolgáltatónál kell ezeket elvégezni, ahol van tapasztalatuk a kezelésben is, hiszen ha a HPV sokáig fennáll a szervezetben, akár 15 féle egyéb rákot is okozhat.

A Femcare Miniklinika vezető szakorvosa emlékeztetett, új felfedezés, hogy lézerterápiával hatékonyan és a kezelt területen hosszútávon gyógyítható a fertőzés a nők és a férfiak esetében is. A náluk is elérhető terápia kiemelt hatékonysága egyelőre csak addig állítható bizonyosan, ameddig a HVP be nem indítja a méhnyakrákot és a fertőzőképes vírus szét nem esik.

Kérdésre válaszolva közölte, egyre népszerűbb ez a kezelési módszer Európa-szerte, hiszen Németországban, Spanyolországban és Romániában is van már a HPV fertőzés kezelésével foglalkozó lézerterápiás központ.

Közölte, újítás a kezelésben, hogy az általuk használt új lézerkészüléknek köszönhetően képesek olyan gyógyulást elérni a pácienseknél, hogy a későbbi várandósságra az nincs hatással, ahogy a szülés lefolyására sem. Ez a hagyományos műtéti technikáról sok esetben nem mondható el. Végezetül kitért arra is, hogy azokban az esetekben, ahol a metilációs teszt magas, megváltoztatták a kezelés menetét, aminek eredményeit jelenleg is elemzik.