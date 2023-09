A Partizánhoz az országgyűlési választás előtt jelentős összegek áramlottak Amerikából, írja a Magyar Nemzet. 2021 decemberében ők maguk számoltak be arról, hogy 15 ezer dollárt nyertek a German Marshall Fund és kétszázezer dollárt a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán (ez mai árfolyamon körülbelül 67 millió forint). A csatorna a saját Facebook-oldalán közölte azt is, hogy az amerikai törvényhozás által támogatott National Endowment for Democracy (NED) 98 ezer dollár (34 millió forint) támogatást nyújtott a csatorna 2022-es választási roadshow-jára.

A NED-ről pedig meglehetősen érdekes információkat lehet megtudni abból a nemzetbiztonsági jelentésből, amely a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolását vizsgálata.

A titkosítás alól feloldott dokumentumból kiderült, hogy a szervezet nem más, mint a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön. Allen Weinstein, aki segédkezett a NED létrehozásában, 1991-ben kijelentette:

Annak, amit ma csinálunk, a nagy részét 25 évvel ezelőtt a CIA rejtetten csinálta.

Ez a szervezet támogatta tehát Gulyásékat, és ezen a ponton érdemes felidézni Robert F. Kennedy Jr. szavait. A The Epoch Times amerikai, jobboldali hírportál felvétele szerint az amerikai demokrata elnökjelölt közölte, hogy az Egyesült Államok miként befolyásolja a különböző országok belpolitikáját. Elmondta, hogy az USA propagandacélokra külföldi újságírókat fizet le.

Hozzátette, Amerika a világ minden részén birtokol médiumokat, és több ezer újságírót tartanak a fizetési listájukon.

A finanszírozást pedig a CIA bonyolítja a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) nevű külügyminisztériumi szervezeten keresztül

– nyilatkozta a politikus.

Azt nyilván nem lehet kijelenteni, hogy a Partizánt az amerikai titkosszolgálat is finanszírozta, hiszen a dolog – titkos, fedett – természeténél fogva ez gyakorlatilag bizonyíthatatlan lenne, a valóságelemek egymás mellé illesztése azonban megdöbbentő összefüggéseket mutat.

Gulyás Márton egyébként korábban sem tagadta, hogy amerikai pénzből finanszírozzák őket, sőt a Partizán vezetője nemrég ért haza egy tengeren túli ösztöndíjprogramról, amelyet az amerikai kormány fizetett.