A Magyarországot lejárató svéd oktatófilm hazai főszereplője, Gulyás Márton mágnesként vonzza a külföldi támogatásokat, az általa vezetett Partizán nevű YouTube-csatornát globalista NGO-k és amerikai kormányzati szervek is tömik pénzzel. A pályafutását szélsőbaloldali aktivistaként indító Gulyásról a napokban derült ki, hogy évekkel ezelőtt Svédországban gyalázta hazánkat. Egy ott élő olvasó osztotta meg a Mandinerrel egy nyolcadikos tanuló élményét a közoktatásban 2019 óta használt videó-összeállításról, amelynek elején Gulyás Márton kijelenti: „Magyarországon a demokrácia 2010 óta lassanként megszűnt." Az oktatófilmben később arról is panaszkodott az akkor már százezres nézettségű Partizán-csatorna feje, hogy az embereknek nincs valódi lehetőségük arra, hogy ellenvéleményt fogalmazzanak meg.

Ahol megjelenik Gulyás, oda érkezik a pénz

A skandináv országban hazánkról bődületes hazugságokat terjesztő Gulyás már a Partizán megalakulása előtt is sikeresen lobbizott: ahol felbukkant, oda elindultak az adományok is. A Krétakör egykori ügyvezetője, a Humán Platform, a Slejm, a Közös Ország Mozgalom, illetve a Partizán alapítója mindig talált forrást és partnert rendszerkritikus politikai és médiakezdeményezéseihez, amelyek közül kiemelkedik mind a Közös Ország Alapítvány, mind a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány.

Figyelemre méltó az is, hogy rendre a választások előtt futottak fel Gulyás projektjeinek bevételei: a 2018-as parlamenti voksolások idején az eredetileg romaintegrációs tevékenységgel foglalkozó Közös Ország Alapítvány bevétele évi pár millió forintról több tíz millióra ugrott fel.

A növekményt azonban nem a felfokozott választói hangulat és az ebből fakadó közadakozás eredményezte, hanem a nemzetközi donorok megjelenése. A Közös Ország Alapítvány 2015-ben 29 ezer, egy évre rá 4,970 millió, majd a voksolásokat megelőző évben, 2017-ben már 38,354 millió forint bevétellel gazdálkodhatott. Ekkor tízmillió forint érkezett az Institute for Democracy nevű amerikai szervezettől, 14 millió futott be a számlájukra a Soros-alapítvány által dotált Polgár Alapítvány az Esélyekért szervezettől, és 12 millió érkezett állampolgárok adományaiból. Az országgyűlési választások évében harmincnyolcról 91,906 millió forintra ugrott a Közös Ország Alapítvány összbevétele, amely javarészt a már említett Institute for Democracy, a Soros által pénzelt Alternatív Közösségek Egyesülete, a Polgár Alapítvány az Esélyekért és más cégek donációiból adódott össze.

Amerikai dollárok a Partizánnál

A 2015-ben Slejm néven indított, majd 2018 őszétől már Partizánként működő Gulyás vezette YouTube-csatorna, illetve a mögötte álló alapítvány hasonló utat járt be, mint az aktivista korábbi projektjei. A 2020-as évben a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványnak a pénzügyi beszámolója szerint mindössze 5,4 millió forint bevétele volt. Aztán a választások előtti évben már 272,706 millió forint összbevételt tüntetett fel, majdnem nyolcvanmilliós adózott eredménnyel.

A jelentős növekedést ismét a külföldi donoroknak köszönhették, 2021 decemberében ők maguk számoltak be arról, hogy 15 ezer dollárt nyertek a German Marshall Fund, és kétszázezer dollárt a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán (ez mai árfolyamon körülbelül 67 millió forint).

A Partizán a saját Facebook-oldalán közölte azt is, hogy az amerikai törvényhozás által támogatott National Endowment for Democracy (NED) 98 ezer dollár (34 millió forint) támogatást nyújtott a csatorna 2022-es választási roadshow-jára. Ezenfelül Gulyás Márton korábban sem tagadta, hogy amerikai pénzből finanszírozzák őket, sőt a Partizán vezetője nemrég ért haza egy tengeren túli ösztöndíjprogramról, amelyet szintén az amerikai kormány finanszírozott.

Megugró bevételek

Az alapítvány éves beszámolójából kiderül, hogy a Partizán tavaly megduplázta a bevételeit, 515,7 millió forintra tett szert. Ezen belül a pályázati bevételek nőttek a legnagyobb mértékben, hiszen 2021-ben 71 millió, míg 2022-ben már 248 millió forint bevételük volt ezen a címen, ez közel 3,5-szeres növekedés.

Ennek ellenére a Partizán nettó árbevétele csak kis mértékben, 11,4 millióról 12,7 millió forintra emelkedett, az adózás előtti eredmény pedig 79,5 millióról 38,8 millió forintra csökkent.

Továbbá szembetűnő, hogy a személyi jellegű ráfordítások több mint az ötszörösére, 27 millió forintról 120,8 millió forintra mentek fel. Ez is mutatja, hogy a Partizán stábja mekkorát tudott bővülni egyetlen év alatt. A sajtóban megjelent számítások szerint összesen nyolcvan munkatárs dolgozhatott eddig a csatornánál. A beszámolóban feltűnő még, hogy közel 410 millió forint értékű támogatás érkezett nem magánszemélyektől, azonban nem részletezik, hogy egy-egy szervezet mennyivel támogatta a Partizán tevékenységét.