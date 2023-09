Ismét tüntetnek Budapesten, de a fizetett baloldali aktivistáknak ezúttal is kínosan kevés embert sikerült összeterelniük. Néhány százan lehetnek. Természetesen több baloldali politikus is eljött, mások mellett a kétbalkezes főpolgármester, Karácsony Gergely is.

Ahogy ugyanis többször is megírtuk, fizetett baloldali aktivisták vezetésével tartanak tüntetést.

Bár hivatalosan azt mondják, hogy a tanárok miatt tüntetnek, de ahogy mindig, ezúttal is kínosan kevesen vannak. Természetesen a baloldali politikusok sem hiányozhatnak, ott van a kétbalkezes főpolgármester, Karácsony Gergely és a radikális baloldali botránypolitikus, Hadházy Ákos is. De egy másik radikális provokátort és parlamenti képviselőt, Tordai Bencét, azaz Karácsony párttársát is látta az Origó tudósítója (sikerült őt is lefényképezni), de megjelent az MSZP-s parlamenti képviselő, Kunhalmi Ágnes is. Néhány százan lehetnek, és könnyen lehet, hogy túlbecsültük a létszámot...

A műsor a filmeken látott, hetvenes évek KISZ-rendezvényét idézte: például a szöveggel nehezen birkózó pedagógus, aki egy Vaclav Havel-idézetet sem tud értelmezni (nem is beszélve arról, hogy értelmesen felolvasni), egy mérgességét imitáló, evégből kiabáló egyetemista, vagy a Geszti Péter-Dés László musicalből való playback-énekelgetés.

Egy, a Soros-féle TASZ által kitüntetett, ifjú pedagógus hölgy pedig rendkívül kulturáltan azt kiabálta, hogy "kibaszottul elegünk van".

Később megjelent egy klímaaktivista is, aki azzal próbálta a szomorúan csendes közönséget feltüzelni, hogy nagyon dühös, mert nincs környezetvédelmi minisztérium.

Ezután a Kossuth térről valahova máshova vonulnak, ezt jelentették be, majd - biztos, ami biztos - megszólalt a kommunista induló, a Bella ciao, és erre egy-két fiatalember nyomban felment a színpadra és mókásan ugrálni kezdett.

Később kiderült, a Clark Ádám térre mentek, ahol énekelgetés és beszédek jöttek, itt már főleg a klímakérdésekről volt szó.