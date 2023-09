1986 egyik forró nyári napján csörgött a budapesti Róbert Károly körúti kórházban a telefon. Egy asszony érdeklődött távoli rokona után. Az aggódó hozzátartozónak levélben írták meg, hogy a középkorú férfi hónapok óta kezelés alatt áll. De hiába telefonált, ott nem volt Ny. Ferenc nevű beteg. Miután Budapesten nem járt sikerrel, úgy döntött, elmegy a férfi házához, hátha többet megtud. Senkit sem talált otthon. Sem a férfit, sem a bátyját, akivel 1982 óta - azóta, hogy az édesanyjuk meghalt - egy fedél alatt lakott. A szomszédokkal ugyan tudott beszélgetni, de ők sem segíthettek, hiszen nekik is azt mondták, hogy a Róbert Károly körúti kórházba került. Közölték, hogy még pénzt is adtak az idősebb férfinek, hogy új pizsamát vegyen a betegnek. Az asszony arra gondolt, valami rossz dolog történt, úgyhogy elment a helyi rendőrkapitányságra és bejelentette rokona eltűnését. A nyomozók sorra hívogatták a kórházakat, de sehol sem találták a férfit. Sem a csákvári, sem a pécsi, sem a székesfehérvári kórház beteglistáján nem szerepelt.

Törött tányér

1986. március 4-én Ny. József paprikáskrumplival várta az öccsét, aki nagyon részegen érkezett meg a kocsmából. Ahogy megkóstolta, tányérostól vágta a földhöz bátyja főztjét, majd ledőlt aludni. Ez lett élete utolsó napja.

A nyomozók első útja a férfi otthonába vezetett. Bátyja közölte, beszélgethetnek vele, de előbb leszaladna cigarettáért. Megengedték neki. Ekkora már szinte mindent tudtak a fivérekről. Egyiküknek sem volt állandó munkahelye, ugyanakkor anyagi gondja sem, mivel édesanyjuk után örököltek és egy telek kisajátításakor hozzájutottak 400 ezer forinthoz. Ez ebben az időszakban tekintélyes összegnek számított. József takaros volt, rendben tartotta a házat, főzött, mosott, takarított és imádott Győrben vagy Budapesten szórakozni, ahová rendszerint taxival utazott. Azon a végzetes délutánon Józsefben szó szerint forrt a harag.

Bosszút akart állni a fivérén, amiért így megalázta.

Megállj, majd elintézlek én téged, nem fogsz többet így viselkedni"

- idézte Ny. József szavait a Magyar Rendőr 1987. február 7-i száma.

Csontdarabok

A dühös férfi felkapta a hátsó kertben álló fáskamra ajtajából a 90 centis fakarót és visszament a konyhába. Öccse már a díványon szundikált.

Pontosan a szeme közé célzott, ami után Ferenc még meg tudta emelni a fejét, de a második ütést nem élte túl.

Miután József megállapította, hogy öccsének nincs pulzusa, átkutatta a zsebeit. Eltette a személyi igazolványát és a kétezer forintját, majd elsétált a boltba vásárolni. Két liter borral és egy tervvel tért haza. Úgy döntött, az udvarban ássa el az áldozatot, a tyúkólnál, hiszen odáig úgysem megy el egyetlen látogató sem, senki sem rajta kívül. Aztán arra jutott, hogy az érdeklődőknek majd azt mondja, fivére beteg és kórházba került. „Ásott egy két méter hosszú, ötven-hatvan centiméter széles gödröt, majd amikor már szürkülni kezdett, a holttestet kihúzta a konyhából és elföldelte. Amikor ezzel végzett, fölmosta a vért, és rendet csinált a konyhában. A csontdarabkákat — amelyet a koponyából a két hatalmas ütés szakított ki — az üstbe dobta és elégette" – olvasható a szaklapban.

Bár a cigarettavásárlási ötlettel úgy tűnhetett a rendőröknek, Ny. József valójában nem akart eltűnni a szemük elől. Ekkorra, vagyis nyárra a szomszédok érdeklődése már nagyon idegesítette és ezért csak ivott és ivott, amitől egyre agresszívabbá vált. Személyisége annyira eltorzult, hogy többé alkalmi munkákkal sem bízták meg. Már az első kihallgatásán bevallotta, hogy megölte a testvérét, de elsőre nem mondta el a teljes igazságot. Ragaszkodott hozzá, hogy elégette a holttestet, úgyhogy nem is kell az öccsét keresni. A bűnügyi technikusok ellepték a székesfehérvári házat és igazolták, hogy „nem kerek" a történet.

A helyszíni szemle során ugyanis valóban találtunk vérfoltokat a konyha falán, az ágyneműn, de a szemle nem erősítette meg, hogy az üstházban égették el a holttestet. A technikus csak apró csontdarabkákból származó anyagmaradványokat talált, amelyben vér-, és zsírnyom nem volt kimutatható"

- emlékezett vissza Gadányi István alezredes.

A férfi második vallomásában viszont már szóba került az úgynevezett másodlagos tetthely, vagyis az, ahol a holttestet megtalálhatják. A helyszínelők centiről centire kutatták át a kertet. A szőlők között egy tetemre bukkantak, de kiderült, hogy csak egy kutyáé. Másnap viszont már a gazdasági udvarban, a tyúkólnál dolgoztak és meg is találták az áldozatot. 30 méternyi föld fedte. Az igazságügyi orvosszakértői jelentés szerint arca és koponyája L alakban tört be a két ütéstől. Azt is kimondták, hogy mindkettő alkalmas volt az élete kioltására.

Ny. József a gyilkosság előtt bő egy évvel, 1985. január 18-án szabadult. Saját bevallása szerint azután kezdett „lecsúszni a lejtőn", hogy elvált. Tartási kötelezettség elmulasztása, magánlaksértés és vagyon elleni vétség miatt ült évekig börtönben. Ezután viszont a testvére meggyilkolása miatt került a rácsok mögé. Első fokon tizenhárom évnyi fegyházbüntetésre ítélték.