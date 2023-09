A héten hozta nyilvánosságra az OECD a legfrissebb „Education at a Glance 2023" átfogó oktatási jelentését. Ebben a világ több mint negyven fejlett országának oktatási rendszereit hasonlítják össze. Az OECD most megjelent adatai cáfolják azokat, akik azzal harsogták tele a médiát, hogy Magyarországon van az egyik legkevesebb pedagógus. A tavasz folyamán 16 ezer, a nyár végén 7 ezer hiányzó tanárról beszéltek, de sose mondták el, hogy mit tartanak elegendő szintnek, és mit kevésnek. A teljesen eltérő számok is jól mutatják, hogy minden alap nélkül csak össze-vissza dobálóznak a számokkal.