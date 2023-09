Az Európai Unió nem hosszabbította meg az ukrán gabona importjának tilalmát, ezért vonultak az utcára a magyar gazdák a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, ukrán határ menti településen, Záhonyban a SZON , a helyi hírportál tudósítása szerint. Ezzel szemben, bár a magyar kormány nemzeti hatáskörben meghosszabbította az ukrán gabonára vonatkozó embargót, a gazdák saját maguk is igyekeznek megállítani az ukrán gabona beáramlását a mai demonstrációval - írja a Bors . A tét óriási. Ha nem állítják meg, az olcsó ukrán gabona tönkreteheti őket, magyar családok megélhetése kerülhet veszélybe.

Amerre a szem ellát, tiltakozó gazdákat lehet látni vasárnap a záhonyi határátkelőnél. Már reggel sokan összegyűltek, és még az ország legtávolibb pontjairól is érkeztek a tüntetésre. Veszprémi és pápai gazdák is felemelték a hangjukat az Európai Unió legújabb döntése ellen, amely a magyar mezőgazdaságot, a magyar gazdálkodókat is érinti.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, az Országgyűlés egyik alelnöke, aki a vasárnapra szervezett tüntetésen is felszólalt, már szeptember elején megpróbálta felhívni a figyelmet arra, hogy nagy a baj.

Közepes termés van, közben a piac áll, és az árakról sem szívesen beszél az ember. Olyan, az üzleti morál szintje alatti árakkal jelennek meg a kereskedők a piacon, amelyet minősíteni sem lehet. Ez vonatkozik az árpára, a búzára, a napraforgóra és a repcére is. Olyan szintű nyomott ár van, amelyet értelmezni sem lehet, a fedezeti ponttól is fényév távolságra van - mondta korábban az Inforádió műsorában.

Ahogy a Bors felidézi, az EU májusban engedélyezte egyes tagországoknak, hogy megtiltsák az Ukrajnából érkező gabonatermékek importját, amivel a magyar, lengyel, szlovák és román gazdálkodókat védte. Most viszont az Európai Bizottság tagjai úgy döntöttek, fel kell oldani a tilalmat. Arra hivatkozva tették ezt, hogy szerintük mostanra megszűnt a piaci veszélyhelyzet a kedvezményezett országok számára.

Nagy István, Magyarország agrárminisztere - ahogy az Ukrajnával határos frontországok többi agrárminisztere is - rendszeresen tárgyalt a gabonapiaci nehézségekről Brüsszellel. Aztán a többi miniszterrel együtt közös megoldási javaslatokat fogalmaztak meg az EU-nak, ezért születhetett meg az importkorlátozás.

Többségünknek nem volt kérdés, hogy Brüsszelnek fenn kell tartania a behozatali tilalmat legalább az év végéig, és hogy továbbra is egységesen kell fellépni az ukrán gabonadömping ellen

- idézte a szavait a Bors.

Brüsszel figyelmen kívül hagyja a magyar, a közép-kelet-európai gazdák érdekeit! Ha nem zárja le az EU a határokat az ukrán gabona előtt, akkor a gazdák fogják azt megtenni!

- ezt már a mai a gazdatüntetés szervezői mondták a lapnak,

akik a saját bőrükön érzik Brüsszel elhibázott döntését.

A tüntetésen egy másik országgyűlési képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is kifejtette a gondolatait.

"Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy kinek az érdekében jött az a remek ötlet, hogy engedjük már be az ukrán mezőgazdaság szinte minden terményét az Európai Unió területére azzal az ürüggyel, hogy nehogy éhen haljanak Afrikában? Hát ez így volt.

Most már látjuk, hogy becsaptak bennünket, és aljas módon visszaéltek azzal a jó szándékkal, ami az emberekben megvan, hogy segítsünk egy háború sújtotta országon.

Nem rajtuk segítettünk. Ha megnézzük, hogy néz ki az ukrán mezőgazdaság és annak az exportteljesítményét mi adja, akkor azt látjuk, hogy gigaméretű ukrán mezőgazdasági vállalatok állítják elő ezeket a termékeket; a 10 legnagyobból 9 nem Ukrajnában van bejegyezve. Ezen érdemes elgondolkodni. Mi nem az ukránokkal kell, hogy harcoljunk, hanem az Ukrajnában működő vállalkozásokkal, akiknek meg most már egyértelműen látszik, hogy Brüsszelben vannak a kijáró emberei" - mondta a NAK elnöke, Győrffy Balázs, akinek a szavait a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál idézte.

A tározók egy része tele van, a nagy felhasználók, felvásárlók "bekészleteztek" kukoricából, napraforgóból, repcéből, méghozzá Ukrajnából.

Innentől kezdve a tárolók nagyrészt foglaltak, nem ürülnek, mert áll a piac, a termelőnek viszont közben be kell takarítania, és vagy nyomott áron túlad rajta – ez esetben van rá vevő –, vagy nem tudja elhelyezni. Ez az egyik. A másik: úgy kötnek üzletet, hogy a termést be kell tárolni, aztán még a gazda fizet a tárolási költségért, amíg el nem szállítja a vevő. Ennyire durva a helyzet - mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke a tüntetésen.

A Bors cikke szerint Jakab István a nagy cégek adózott eredményeit is ismeri. A lapban azt írják, a 2022-es adózott eredmény az egy évvel korábbihoz képest 93,4 milliárd forinttal volt több, vagyis ennyivel nőtt a nagyfeldolgozók és -kereskedők eredménye akkor, amikor a gazdák 100 milliárd fölötti veszteséget szenvednek el. A veszteség abból keletkezett, hogy 7 tonnánál van a fedezeti pont búzából, 5,6 volt a termés, tehát 1,4 tonna hektáronként az a mennyiség, ami megjelenik minden gazdánál, ez egymillió hektárnál 100 milliárdos veszteség.

Jakab István úgy látja, "ha nem mozdul meg" a magyar gabonapiac, annak nagyon súlyos áthúzódó hatása lesz.

Több terület marad parlagon és átalakul a vetésszerkezet, amely újabb veszteséghez vezet.

"Előbb-utóbb a háború befejeződik, de pillanatnyilag sajnos ott tartunk, hogy a Miniszterek Tanácsa hamarosan meghozza a döntést; hogy mi történik, a mi megítélésünk egyértelmű:

a magyar kormány kifejezte azt a szándékát, hogy amennyiben a bizottság másként dönt, a magyar kormány egyoldalú döntést hoz, de nem a négy termékre, hanem a huszonnégyre vonatkozóan.

Azt is lehet tudni, hogy bár nem lehet behozni kukoricát, őrleményt igen, és nyilván akkor így hozza be és dolgozza fel a nagykereskedő. A megoldás tehát az, hogy legyen zárva változatlanul a határ december 31-ig minimum, de addig a gabonapiacot egy új stratégia mentén újra kell szervezni" - javasolta Jakab István.