Egy szervezetről úgy lehet a lehető legpontosabban megmondani, hogy valójában milyen nagy társadalmi bázissal rendelkezik, ha megnézzük, hogy hány magyar adófizető gondolta úgy, hogy érdemes rájuk bíznia adójának valamennyi százalékát. Ez a mutató képezi le a legjobban egy társadalmi szervezet méretét, beágyazódottságát és társadalmi rangját. A Tűzfalcsoport megnézte , hogy a Magyarországra delegált dollárcivilek, akik általában civil köntösben politizálnak és lépten-nyomon a civilekre, a támogatóikra hivatkoznak, mennyi adományt is kaptak valójában.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023.09.15-én nyilvánosságra hozta az szja 1%-os felajánlásban részesült civil kedvezményezettek megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát, ezen kívül a kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. Az adatokból többek között kiderült, hogy 2023-ban a tavalyinál több, 1 819 715 fő ajánlotta fel a személyi jövedelem adója 1%-át valamelyik civil szervezetnek, és összesen több mint 15 milliárd Ft összegben.

Legtöbben az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére ajánlották fel az 1%-ukat, összesen 40 556-an, ez 336 millió forintot jelent.

A Tűzfalcsoport megnézte a legismertebb dollárcivileket. Arra voltak kíváncsiak, hogy ők valójában mekkora támogatásba is részesültek.

Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány

Az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány az Open Society Foundations and Institute- Nyílt Társadalom Alapítványok és Intézet (OSF - OSI) egyik kedvezményezettje. Ők a központi szervezettől 2016-tól 2021-ig közel 45 millió forintot kaptak. Elnöke Majtényi László, a baloldali médiumok rendszeres szereplője, volt köztársasági elnökjelölt.

Magyarországon a szervezet társadalmi támogatottsága viszont messze elmarad ettől. 2023-ban őket összesen 15 darab magyar adófizető támogatta, összesen 219 ezer forint értékben.

Transparency International Magyarország

A Transparency International Magyarország az a külfödről is támogatott szervezet, amely évről évre bebizonyítja, hogy a magyar kormány már korruptabb, mint bármelyik afrikai. Általában különféle korrupciós indexek segítségével mutatják ki Brüsszel, vagy az amerikai nagykövetség támogatásával, hogy Magyarországon a helyzet tarthatatlan. Ők is, mint az összes hasonló szervezet előszeretettel hivatkoznak a „civil” társadalomra, civil támogatóikra.

Nos, őket az alábbi támogatásba részesítette az úgynevezett „civil” társadalom:

387 fő ajánlotta fel számukra a támogatásukat, amely összesen 5,5 millió forintot jelentett.

Persze nem kell őket félteni, mert bár túl nagy magyar társadalmi támogatottsággal nem rendelkeznek, így is kapnak bőven pénzt külföldről.

A teljesség igénye nélkül íme egy lista 2022-ből, amelyből jól látszik, hogy kik is a fő támogatói a szervezetnek:

A fenti adatok természetesen ezer forintban érthetőek. Tehát az Egyesült Államok Nagykövetségétől 5 millió 276 ezer forintot kaptak, míg az OSF-től 17 milliót, és ez még csak egy töredéke a külföldi szervezetek által nyújtott támogatásoknak.

K-MONITOR Közhasznú Egyesület

A K-Monitor az a fajta szervezet, amely szintén a magyarországi korrupciót „vizsgálja”, weboldaluk tele van társ-szervezetekre történő hivatkozással. Ők 144 magyar embertől kaptak támogatást, összesen 1 744 224 forint értékben.

A K-Monitor azért is érdekes, mert míg minden egyes állami közbeszerzés mögött korrupciót vél felfedezni, addig nem nagyon fejtett ki aktívitást, a guruló dollárók ügyében.

Nekik így néz ki a támogatási portfóliójuk:

A baloldali kampányfinanszírozási botrányban is már felmerült NED-től (National Endowment for Democracy) kapták az egyik legnagyobb mértékű támogatásukat, összesen 160 ezer dollár értékben. Működési támogatást pedig a The Sigrid Rausing Trust-tól kaptak 21 millió forint értékben. Míg az EU-s forrásokkal kapcsolatos kutatásra, elemzésre magától az anyaszervezettől, az OSF-től kaptak 29 millió forintot.

Míg a magyar adófizetők nagyon kis százaléka 387 fő támogatja őket, összesen 5,5 millió forinttal, addig külföldi szervezetek, az amerikai baloldalhoz közel álló intézmények több százezer dollárral támogatják őket.

Magyar Helsinki Bizottság

Önmeghatározásuk szerint „civil jogvédő szervezet, közhasznú egyesület, amely az emberi méltóságot védelmezi a jog és nyilvánosság eszközével”.

Talán ők a leghíresebb dollárcivilek, szinte az összes balliberális médiumban hetente/havonta megfordulnak. A migráció, és a különféle liberális kisebbségek nagy támogatójának számítanak.

Ők 2023-ban 10 millió forintnyi támogatást kaptak a magyar adófizetőktől, és összesen 849 ember támogatta a szervezetet. Ez az összeg szintén messze elmarad attól a támogatástól, amelyet Brüsszelből vagy a tengerentúlról nyújtanak nekik.

Amnesty International Magyarország

Az Amnesty International bemutatkozó szövege a lehető legpontosabban bemutatja, hogy milyen álságos módon szeretnek a civil társadalomra hivatkozni.

Mint írják: „Az Amnesty International Magyarország egy magyar jogvédő civil szervezet, amely azért dolgozik, hogy az emberi jogok mindenkit megillessenek. Szervezetünkhöz elsősorban olyan magánemberek tartoznak, akik tagként, támogatóként vagy aktivistaként adományaikkal és munkájukkal segítik a céljaink megvalósítását. Függetlenek vagyunk minden politikai ideológiától, kormánytól, gazdasági hatalomtól és egyháztól”.

Olyannyira függetlenek, hogy alig van magyar ember, aki támogatná őket.

Hiszen 2023-ban összesen 389 fő adta nekik adója 1 százalékát, amely összesen 3,3 millió forintot jelent. Ezzel szemben az Európai Bizottságtól, illetve más nemzetközi szervezetektől, több millió forintot kapnak.

Alternatív Közösségek Egyesülete

Ez a szervezet nem túl ismert, hiszen nemrég aktivizálta magát. Ők azok, akik tavaly kezdtek el tüntetéseket szervezni az épülő akkumulátorgyár ellen Debrecenben.

A Magyar Nemzet korábbi cikke szerint ők az OSF-től 2021-ben 500 ezer dollár, azaz 171 millió forint általános működési támogatásban részesültek. Nem ez volt az első eset, hiszen az elmúlt években összesen 756 millió forintot folyósított Soros György alapítványa az egyesületnek.

Ez az egyesület 2023-ban összesen 348 ezer forintnyi támogatást kapott, összesen 52 embertől.

A fenti példákból is jól látszik, hogy a Magyarországra küldött külföldi szervezetek alig bírnak társadalmi támogatottsággal. A több százezer dolláros brüsszeli és washingtoni utalások nélkül nem tudnának megélni. Kiderült, hogy valójában pár ezer ember nevében készülnek havonta forradalmat kirobbantani.