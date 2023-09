Az Európai Bizottság elnöke a magyaroknak és a lengyeleknek is tett egy gesztust: szóba sem hozott bennünket. Újabb amerikai konzervatív szervezettel kötött együttműködési megállapodást az Alapjogokért Központ - hangzott el az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában.

Az amerikai, az európai és a magyar jobboldal az utóbbi időben egymásra talált – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Törcsi Péter, a központ operatív igazgatója, azzal kapcsolatban, hogy együttműködési megállapodást kötött egymással az Alapjogokért Központ és az America First Policy Institute (AFPI). Az amerikai szervezetnek vezetőségében olyan fontos jelenlegi vagy egykori konzervatív politikai szereplők ülnek, mint Newt Gingrich, a képviselőház volt elnöke, Chad Wolf, a belbiztonsági minisztérium vezető főtanácsadója vagy Rick Perry volt texasi kormányzó. Ő volt az, aki egy választáson az EBESZ küldöttségnek a letartóztatás terhe mellett megtiltotta, hogy megközelítsék bármelyik texasi szavazókört, mert szerinte az EBESZ-megfigyelőknek semmiféle joghatóságuk nincs Texasban. Rick Perry is komolyan veszi a szuverenitást – jegyezte meg Törcsi Péter.

A jövő évi elnökválasztással kapcsolatban Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet vezető elemzője elmondta: az előválasztás még el sem kezdődött, de már látszik, hogy a republikánusok egyetlen komolyan vehető jelöltje Donald Trump, aki toronymagasan vezet a párton belül. A többi jelölt vitája ma már arról szól, hogy ki legyen az alelnök-jelöltje Trumpnak – hangsúlyozta a vezető elemző. Törcsi Péter ehhez hozzátette: az Alapjogokért Központnak van egy jó barátja, Kari Lake. – Én nem zárnám ki, hogy ha Donald Trump lesz a republikánusok jelöltje, akkor Kari Lake-et választja majd alelnökjelöltnek – jegyezte meg az operatív igazgató.

A demokratákkal kapcsolatban Erdélyi Rezső Krisztián kifejtette: a szélsőséges, már-már kommunista szárny nem elég erős ahhoz, hogy önálló jelöltet állítson, sok demokrata politikus, akinek lenne esélye – kormányzók, szenátorok –, pedig nem indul el most. Ezért úgy gondolja, hogy Joe Biden, jelenlegi elnök lesz a párt jelöltje jövőre is.

Ez a legnagyobb jóindulat

Bár hivatalosan nem jelentette be, de az Európai Unió helyzetét értékelő beszédéből elég egyértelműen kiderült, hogy megcélzott még egy ciklust az Európai Bizottság jelenlegi elnöke, Ursula von der Leyen – mondta el az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Dornfeld László. A központ vezető elemzője szerint mivel von der Leyen eredményekkel nemigen tudja alátámasztani az ambícióit, ezért igyekezett mindenkinek gesztusokat tenni. Még a magyaroknak és a lengyeleknek is megpróbált kedveskedni: szóba sem hozott bennünket. Valószínűleg ez a legnagyobb jóindulat, amire tőle számíthatunk – mondta Dornfeld László.

Dornfeld László kifejtette: von der Leyennek vannak esélyei az újrázásra. Emlékeztetett viszont arra, hogy a jelenlegi bizottsági elnök megválasztásában nagy szerepet játszott Angela Merkel akkori német kancellár. A jelenlegi német kormányról viszont nem mondható el, hogy a német érdekek érvényesítésében jeleskedne. Úgyhogy várhatóan a francia, az olasz és a magyar kormánynak lesz nagy hatása arra, hogy ki vezeti a következő ciklusban az Európai Bizottságot – tette hozzá.

Az adás témája volt még az V. Budapesti Demográfiai Csúcs. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője hangsúlyozta: Magyarország a családpolitikában modellé vált, amint azt az eseményen Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök is elmondta – hangsúlyozta. Jelenleg a család intézménye ideológia támadás alatt áll. Nem véletlen, hogy a magyar alaptörvényben kellett rögzíteni, hogy az anya nő, az apa férfi, és a magyar emberek népszavazáson mondták ki, hogy a gyerekeinket pedig hagyják békén genderőrülettel. David Pressman progresszív amerikai nagykövet – aki nyíltan homoszexuális – megtestesíti ezt a család elleni támadást. Ezért is fontos, hogy ott volt a demográfiai csúcson ő is, „reméljük, jegyzetelt" – jegyezte meg Zila János.