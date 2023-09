A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezik a Nemzeti Színház nyílt napját - írják a színház honlapján. Szeptember 23-án szombaton 14 órától sok szeretettel és programmal várják az érdeklődőket. Erre a napra különleges jegyvásárlási kedvezménnyel is készülnek.

Az első 15 vásárló dedikálókártyával ellátott extra ajándékra is számíthat - írják a honlapon. Hozzáteszik: a jegypénztár és a színház 14 órakor nyit, de a hajókirándulásra regisztrált érdeklődők 13 órakor indulnak majd, ahogy a színház előtti hajóorrban is 13 órakor kezdődik az Óriás Társasjáték.

Részletes program

13:00 - HAJÓVAL A NEMZETIBE (Kossuth tér kikötő)

Az esemény hajókirándulással indul, amelyen Tóth Auguszta, a Nemzeti Színház művésze és Murányi Ami idegenvezető kalauzolja a nézőket. A Kossuth tértől a MÜPA kikötőig a résztvevők számos érdekes történetet ismerhetnek meg a színház 185 évéhez kapcsolható fontos épületekről. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

13:00 - HAJÓORR - Óriás Társasjáték ajándékokért (Ifjúsági program)

14:00 - TRAGÉDIA 140 (KIÁLLÍTÁS)

A hajókirándulást követően 14 órakor tervezzük megnyitni a Tragédia 140 című kiállítást a főbejáratnál található Madách-szobornál. A tárlaton kuriózumként Paulay Ede eredeti rendezői példányát is meg lehet tekinteni az 1883-as ősbemutatóról. Köszönjük az Országos Széchényi Könyvtárnak!

14:30-tól (félóránként) 19-óráig - KULISSZAJÁRÁS

Nem maradhat ki idén sem a kulisszajárás, ahol a színház rejtett zugai mellett ki lehet próbálni a gyorsöltözést és a tapsrendpróbát. Ez a program a nagyszínpadon, színpadtechnikai bemutatóval ér véget.

Ahogy eddig is, a program a színház díszletszállító rámpájától indul, és most is javasoljuk a kényelmes öltözetet.

14:30 - 15:30 - NYÍLT PRÓBA / IBOLYA

Szeptember egyik nagyon várt premierje Molnár Ferenc két híres egyfelvonásosának az Egy, kettő, három – Az ibolya című előadása, Rátóti Zoltán rendezésében. A látogatók – szintén regisztráció ellenében – részt vehetnek Az ibolya nyílt próbáján a Gobbi Hilda Színpadon.

15:30 - 16:00 - VILLÁMRANDI (A Gobbi Hilda Színpad előtere)

Idén sem maradhat el a villámrandi, ahol négyszemközt beszélgethet a Nemzeti Színház művészeivel.

16:00 - 17:00 - Kása Tímea színművész önálló estje - (Kaszás Attila Terem)

Találkozások egy órában szerzőkkel és alkotókkal az inspiráció mentén Kása Tímea (nem)idegenvezetésében. A műsorban részletek hangzanak el Etty Hillesum naplójából, Olgyay Gábor zeneszerző Lorca albumáról. A versek és sanzonok közti élő beszélgetéseket Falussy Lilla dramaturg moderálja.

A műsor vendégei: Rózsa-Széll Szilvia és Olgyay Gábor

16:00 - 17:00 - Hajóorr - a Belvárosi Betyárok zenekar műsora

A Belvárosi Betyárok zenekar interaktív gyermek-családi műsora sok humorral, bájjal. A többször Fonogram-díjra jelölt csapat rendszeres szereplője a hazai és külföldi kulturális fesztiváloknak.

16:00 - 16:30 - SORSOLÁS (Festőműhely)

Az Ádámok és Évák Ünnepéhez kapcsolódóan a jövő januári feladatokat sorsoljuk ki a résztvevő iskolák képviselőivel.

16:30 - 17:30 - NYÍLT PRÓBA / MADÁCH-PROJEKT

A programsorozat Az ember tragédiája előadás három részletével folytatódik, amelyet a 11 ország színművészetis diákjaival mutattak be nyáron Vidnyánszky Attila rendezésében. A nyílt napon természetesen a magyar színművész hallgatók előadásának részleteit lehet megtekinteni.

A próba végén a látottak megbeszélése a színészekkel és a rendezővel.

Bővebb információ ITT érhető el!