A politikus elmondta, a NAV által közzétett 1%-os felajánlásokról szóló lista idén is megmutatta, hogy bár nagyon sokan támogattak civil szervezeteket, de így is nem kevesen voltak azok, akik nem rendelkeztek erről, így ezek az összegek is befolytak a Nemzeti Együttműködési Alapba (NEA). Mindez azt is jelenti, hogy így soha nem látott összeggel, közel 14 milliárddal tudja támogatni pályázatok útján a civil szervezeteket a NEA.

Az államtitkár egy fontos dátumra, október másodikára hívta fel a figyelmet. Ezen a napon jár le egyrészt a pályázati lehetőség a Városi Civil Alaphoz, de ugyanezen a napon nyílnak meg a NEA által nyújtott pályázati lehetőségek is. Hozzátette, minden civil szervezetet arra kér, figyelje a kiírásokat.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.