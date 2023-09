„Soha nem akartam anya lenni!" – mondja a német színházi rendező, aki 25 évesen sterilizáltatta magát.

Soha nem akartam az életemet egy gyereknek szentelni".

– hangoztatja Jasmin - írja a Mandiner. A nő azt is elmondta, hogy nincs párja, és szerinte ez nem is számít. „Végül is az én testemről van szó" – jegyzi meg a német színházi rendező. A műtét kapcsán elmondta:

A testem most már egy kicsit közelebb van ahhoz, ami számomra a tökéletes, vagyis ahhoz, hogy nem tudok teherbe esni"

A Deutshe Welle magyar oldalának videóját alább tekintheti meg.