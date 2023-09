Az uniós gabona-importstop kivezetése miatt a magyar gazdák akár a „joggal nem kompatibilis" lépésekre is készek, első körben azért csak levelet írnak Ursula von der Leyennek - mondta a Világgazdaságnak Györffy Balázs. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint érthetetlen a bizottsági indoklás: azt mondják, hogy mivel a piaci turbulencia megszűnt, ezért nem kell tovább fenntartani a tilalmat. Én nem tudom, a bizottságban melyik piacot nézték, de hogy itt semmilyen turbulencia nem szűnt meg, az biztos. Magyarországon ellehetetlenült a gabonakereskedelem, nyomott, akár önköltség alatti áron érkeznek ajánlatok a szántóföldi terményekre, ha egyáltalán érkeznek. A klasszikus piacainkat elözönlötte az ukrán gabona, pedig az a termény tradicionálisan nem ezekben az országokban talált vevőre - tette hozzá.

Györffy szerint a gazdák nagyon elkeseredettek, de egyben elszántak is, hiszen az életükről, a jövőjükről van szó, az eddigi teljesítményük elértéktelenedése fenyegeti őket. Úgy is fogalmazhatnék: egy számukra kedvezőtlen bizottsági reakció esetén nyitottak arra, hogy az európai joggal nem feltétlenül kompatibilis megoldásokhoz folyamodjanak. Ilyet több ízben láttunk már Nyugat-Európában is, például amikor a francia gazdák akadályozták a spanyol zöldségek és gyümölcsök behozatalát - mondta a NAK elnöke.