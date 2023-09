Bosszúból ölhette meg a terrorelhárítás különleges kommandósát egy zavart férfi Esztergomban. Téveszméi voltak, és a saját hibáit másokra hárította át. Például azt, hogy nem fizette a számlákat, és, hogy annyi tartozást halmozott fel, hogy elvették az autóját. Gyűlölte a rendőröket, és az ügyészeket is, ezért robbanthatott. A robbanásban többen megsérültek, ezért a városi kórházban a szabadnapos orvosokat is behívták. A súlyos sérültek között több kommandós is van.

Órákkal a robbanás után is egy több, mint száz méter sugarú körben zárták le hermetikusan a robbanás helyszínét a rendőrök. Még a záráson belül is több zárási pont volt. Egyes rendőrök is csak egy-egy pontig mehettek be.

A mentősök még éjfél előtt is folyamatosan mentek be a lezárt részre. A robbanásban az ügyészség tájékoztatása szerint 11 ember sérült meg, köztük több rendőr és tűzoltó. Voltak, akik súlyosan.

A HírTV Híradójában Szilas Balázs az Esztergom TV munkatársa elmondta, hogy az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban több ágyat is felszabadítottak, és több szabadnapos orvost is behívtak, hogy a sok sérültet megfelelően el tudják látni.

A robbanásban meghalt a terrorelhárítás kommandósa, majd később a robbantó holttestét is megtalálták.

Az esztergomi Búbánatvölgyben lakó, zavart elméjű férfi azután kezdett ámokfutásba, hogy a kocsiját a rengeteg tartozása miatt lefoglalták. Emiatt haragudott a rendőrökre, többször fenyegette őket és az ügyészeket is: azt képzelte, ők hagyták ellopni a kocsiját. Miután újra fenyegetőzni kezdett, a túsztárgyaló pszichológus 4 és fél órán keresztül tárgyalt vele. Végül

a férfi csapdába csalta a rendőröket, felgyújtotta a lakást, és amikor a TEK-esek bementek, megnyitotta a gázpalackot.

A tragédia után rengeteg mentős érkezett a helyszínre.

Még éjfél után is rögzítették a nyomokat. A helyszínelés még órákat vehet igénybe, azt egyelőre megtippelni sem lehet, hogy a zárásokat mikor oldják fel.

A vaksötétben addig, ameddig stábunk eljutott a többi újságíróval együtt, csak a kocsik lámpáját lehet látni.

Maga a környék elhagyatott, a házhoz ahol a robbanás történt, földút vezet. A környéken csak néhány ház van, azok is jókora távolságra egymástól.

Az Origo információi szerint a fenyegetőző férfi, mielőtt felrobbantotta a gázpalackot, felöntötte a szobát, és amit ért benzinnel, hogy a robbanás ereje még nagyobb legyen.