"Egy kölyök pitbullt adtam el az egyik ismerősömnek, ő meg áthozott egy szukát, hogy próbáljuk ki, „mire megy" az én kutyámmal. A garázsomban engedtük össze őket, de ez csak egyszeri alkalom volt két éve, és nem is ment élesben. Három perc volt az egész. Csupán kisebb sérüléseket szenvedtek, és fogadást sem kötöttünk rájuk" –

kezdte történetét a Blikknek Gábor. A férfi úgy véli, a felvételt egy ismerőse juttatta el az állatvédőkhöz, bosszúból egy korábbi vitájuk miatt.

Hat éve tartok pitbullokat, de csak egyszer adtam el belőlük az első fedeztetésnél. Jártam velük legális versenyekre is, főleg külföldre, ahol súlyokat kellett húzniuk, de kutyaviadalon sosem vettem részt. A felvételen szereplő eb már elpusztult, miután elszabadult egyszer az udvarban, a társa meggyilkolta – mondta a 43 éves férfi.

A rétsági rendőrök nemrég tartottak helyszíni szemlét T. Gábornál. Négy, állatviadalra kiképzett harci kutyát és a kiképzésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le tőle.

Közleményükben azt írták: a férfi a kutyájával szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmazott, amely alkalmas arra, hogy az állatnak maradandó egészségkárosodást, vagy a pusztulását okozza.

"Rendszeresen hordtam őket sétálni a faluban. Az emberekkel barátságosak voltak, csak állatokkal viselkedtek ellenségesen. Ugyan láncon tartottam őket, de normális körülmények között éltek. A 14 éves lányom is sokszor vitte őket sétálni, a 7 esztendős húga pedig melléjük feküdt. A feleségem és én is nagyon szerettük őket. Sokat áldoztam rájuk, drágán vettem őket annak idején kölyökként. Állatbarát vagyok, imádom a kutyákat. Előttük terrierem volt 30 évig" - tette hozzá a hegesztőként dolgozó férfi. Kutyái, Moszkító, Kóper, Kokó és Csili végül állatvédőkhöz kerültek, miután a rendőrök elvették őket a férfitól.

A videóval kapcsolatban nekünk is azt mondta, hogy „csak" edzés volt, de harcoltatás sem áll tőle távol. Azzal állt elő, hogy a kutyái milliókat érnek, és azt is elismerte, hogy – főleg külföldön – viadalokon is részt vett már. Ugyan az országban már számos viadalos állatkínzót sikerült a segítségünkkel elkapni, de a jelenség sajnos még mindig sem szűnt meg teljesen. A most elkapott férfi is elismerte, hogy már sokkal jobban odafigyelnek a lebukásra – mondta a Blikknek Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetője.