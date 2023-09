Szerda délután egy férfihoz ment ki a TEK Esztergomban, miután fenyegette a rendőröket és az ügyészeket is. Az adósságai miatt elvették a hatóságok a kocsiját, amiért a rendőröket hibáztatta. Egy túsztárgyaló próbálta lecsillapítani a férfit, aki azonban csapdát állított a rendőröknek. Benzint locsolt szét a házában, majd felgyújtotta. Amikor a TEK-esek behatoltak a házba, a férfi megnyitotta a gázpalackot, amitől az egész ház felrobbant. A robbanásban egy kommandós meghalt, több TEK-es és tűzoltó súlyosan megsérült. Később a férfi holttestét is megtalálták. Az esettel kapcsolatban ma sajtótájékoztatót tartottak a Terrorelhárítási Központban.

A sajtótájékoztatón Hajdu János TEK-főigazgató elmondta, hogy nyolc TEK-es sérült meg a robbanásban és három tűzoltó. A rendőrség kérésére mentek ki az esztergomi férfihoz, aki ellen körözés volt kiadva, ennek ellenére nem ment be a rendőrségre, valamint egy korábbi ügy miatt hivatalos személy elleni erőszak miatt volt ellene folyamatban eljárás. Azért hívták a TEK-et, mert a környéken többen is feltűnően agresszívnak ismerték a férfit, a rendőröket és más hatóságokat is többször életveszélyesen megfenyegetett.

Hajdu János elmondta, hogy az elmúlt 10 évben több mint ezer ilyen akciót hajtottak végre. Nem ritka eset, hogy az elkövető azzal fenyegetőzik, hogy végez a rendőrökkel.

A TEK szerdán 14:20-kor vette körül az épületet. Rosszak voltak a terepviszonyok, nem volt világítás. A rendőri felszólítás többször is megtörtént, a férfi ki is jött a házból, egy teraszról beszélgetett a túsztárgyalóval, de onnan nem jött kijjebb. 4,5 óra elteltével sem történt eredmény, közben

hullámzott a viselkedése, hol agresszív volt, máskor pedig úgy tűnt, hogy megadja magát. Még a sötét előtt be akarták fejezni az elfogást, valamint Hajdu János kiemelte, hogy ilyen esetben az elkövető épségének megóvása is nagyon fontos, ezért döntöttek a behatolás mellett.

Páncélozott autóval mentek a kapuig, a kommandósok biztonságban az autó mögött haladtak. A kaput kinyitották, majd felzárkóztak egy sorban az ajtó előtt. Hajdu János kiemelte, hogy ezek a lépések másodpercek alatt történtek meg.

Ahogy kinyitották az ajtót egyetlen kommandós sem tudott belépni a házba, mivel a férfi egy flexszel belevágott egy gázpalackba.

Feltehetően ez okozta a gázrobbanást, de ezt még nem lehet biztosan állítani.

A robbanás után az ajtóban lévő kommandósok 8 métert repültek, egyesek a közeli tóba, vagy annak a partjára, mások a törmelék alá szorultak.

Az egészségügyi csapat munkája egyből megkezdődött, nagyon nehéz körülmények között kellett dolgozniuk. A tóból mentették ki a kommandósokat, valamint a törmelék alól húzták ki őket. Ekkor már a mentők is ott voltak, akik segítettek az ellátásban. A meghalt kommandóson, Kónya Gábor Lajoson ekkor már nem lehetett segíteni, belehalt a sérüléseibe. A többi sérült TEK-est kórházba vitték, Esztergomba és Budapestre. A legsúlyosabb sérült Esztergomban van, már nincs életveszélyben. Szinte mindenkinek eltört a bordája, az orra és megégtek. Hajdu János elmondta, hogy a robbantás egyértelműen szándékos volt.

A helyszínen lévő ügyész látva a helyszínt egyértelműen kijelentette, hogy az akció teljes mértékben jogszerű volt. Hajdu János kiemelte, hogy a TEK-esek minden szakszerűen végeztek el, ha holnap lenne ilyen bevetésük, ugyanezeket a módszereket alkalmaznák. A TEK-főigazgató kiemelte, hogy azért kezdték meg a behatolást, hogy megóvják a férfi életét, hiszen tűz volt a házban.