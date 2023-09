A pénztárcánknak és az egészségünknek is ártunk azzal, hogy hirtelen akarjuk lehűteni vagy éppen felfűteni az otthonunkat! Egyre többen realizálják, hogy a légkondicionáló készülékek nem csupán a nyári hőségben nyújtanak megkönnyebbülést, hanem az őszi hűvösebb napokon is fontos szerepet töltenek be, ám sajnos még mindig számos tévhit és félreértés kering körülöttük. Hogyan tudjuk a legoptimálisabb hőmérsékletet elérni az otthonunkban? Mit tehetünk azért, hogy ne érezzük, huzatosnak, ha a készülék működik? Mi okozhatja, ha zajossá válik?