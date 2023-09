Összefoglaljuk és ajánljuk a HírTV Radar című műsorának mai tartalmát. A 17:30-kor kezdődő riportműsor, ami ezen a linken élőben, de egy órás, késleltetett formában is nézhető, egyébként izgalmas témákkal és megközelítéssel próbál a hétköznapi embereknek segíteni olyan problémák feltárásával és megoldásával, amely a nagyközönséget érinti.

A ROBBANTÓ LÉLEKTANA - A szerdai Esztergomi tragédia elkövetője haragból robbantotta fel a házat, amelyben élt és ezzel a saját életén túl megölt egy rendőrtisztet is. Végh Józseffel beszélgetünk a szerda esti esztergomi tragédiával kapcsolatban. Mit tehet egy túsztárgyaló egy ilyen riasztásnál? Hogyan lehet felmérni, hogy az elkövető mekkora veszélyt jelenthet?

ZSUGORINFLÁCIÓ - A zsugorinfláció nem új fogalom. Az élelmiszerpiacon ma az egyik leggyakoribb módszerré vált az áremelkedés oly módon történő végrehajtására, hogy azt a fogyasztó ne vegye észre. A Matthias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, Sebestyén Géza, valamint a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője, Haraszti Anikó volt a segítségünkre a jelenség megértésében.

VÁLTOZÁS - Komoly változás jöhet a B kategóriás jogosítványoknál. Azt is rebesgetik, hogy akár újabb vizsgára is szüksége lehet azoknak, akik az eddig szokott módon szeretnék használni autójukat. Sebesség- és súlykorlátozás is várható ugyanis. Egy szakértő elárulta nekünk, hogy pontosan mit jelenthet ez a jövőben számunkra?

VILÁGSZINTŰ GYÓGYÍTÁS - Mesterséges intelligencia, virtuális valóság, 3D nyomtatás. El tudják képzelni mindezt a gerincgyógyászatban? Ez nem sci-fi, ez a valóság. Egy, a világ élvonalába tartozó magyar kutatócsapat folyamatosan keresi a legújabb mérnöki újításokat, hogy azokat az orvostudományban is kamatoztassa.

KIBERVÉDELEM - Az emberek a 21. században az életük felét már a virtuális térben töltik. A kiberbiztonság fontosságát nem győzik elégszer hangsúlyozni a szakemberek. Az elmúlt hónapokban több magyar egyetem és bank honlapját is feltörték. Egy magyar cég viszont egy forradalmi szoftverrel állt elő, ami ezeknek a támadásoknak véget vethet.

A KAPITÁNY KÁVÉJA - A kávé Olaszországban hagyomány. Marco Rossit, a magyar labdarúgó válogatott olasz szövetségi kapitányát kísértük el egy kávépörkölő üzembe, ahol beszélgettünk kávéról, sportról és arról is, hogy miért nem isznak capuccinot az olaszok délután...

BRAIN BAR - A Brain Bar mára Európa legnagyobb, évente megrendezett jövőfesztiválja, ahol a közönség hazai és külföldi tudósok, politikusok, üzletemberek és kulturális személyiségek részvételével vitathatja meg a 21. század legégetőbb kérdéseit. A helyszínen ott van kollégánk Zsiros Mihály is, aki ízelítőt ad az eseményről.

BAKANCSRA FEL! - A Hír Televízió Napindító műsorában ma debütált új mini sorozatunk, melyben Hazánk különböző kincseit mutatjuk. A 6 részes sorozatot, kollégánk Illés Peti készíti, aki igyekszik minél több szemet gyönyörködtető tájat bemutatni.

Következzen hát az első epizód.

SZÉLESVÁSZNÚ TÖRTÉNELEM - Egy szocialista operett, a 2x2 néha 5 romantikus történetével várjuk Önöket a szombaton. A film előtt pedig, ahogy megszokhatták olyan soha nem hallott történetek látnak napvilágot a Szélesvásznú történelem című műsorunkban, amelyek egy teljesen új nézőpontot adhatnak a régi képkockáknak. Most Gyurkovics Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő mesélt nekünk élményeiről.