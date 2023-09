Magyarország nem akar visszatérni a Gyurcsány-korszakba, mert akkor elvettek egyhavi nyugdíjat, elvették a családtámogatásokat, elvettek egyhavi bért, és a csőd szélére sodorták az országot - írta.

Magyarország nem akar visszatérni a Gyurcsány-korszakba, mert azt a kormányt külföldről utasítgatták, az a kormány kiárusította a nemzeti vagyont, az a kormány szolgalelkűen teljesítette a nemzetközi multik óhajait - hangsúlyozta a frakcióvezető.

Kocsis Máté azt is kijelentette, hogy megbízóik ma is ezt várják a baloldaltól, ezért küldik a dollárokat és eurókat. Gyurcsány Ferenc ennek a baloldalnak indította ma el a kampányát, szépen fel is mondta a leckét: "másfajta Magyarországot" akar. Nyilván migránspártit, háborúpártit, genderőrületben vergődőt - eddig is ezt akarták. Inkább belöknék Magyarországot a közösbe, csak hogy strébernek tűnjenek a brüsszeli és amerikai liberálisok szemében.

Rossz hír számukra: nem fogjuk hagyni!

- zárta bejegyzését.