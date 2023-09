Mint a megyei önkormányzat pénteken írta, Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke az ülésen kiemelte a korábban M47-es névvel tervezett út Békéscsaba és Berettyóújfalu közötti megvalósítását, egyúttal hasonló jelentőséget tulajdonított az M44 Nagyszalonta felé történő meghosszabbításának.

Az ülésen Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója beszámolt arról, hogy idén némi visszaesés figyelhető meg: mindössze 24,5 kilométer utat tudtak felújítani.

Négy forrásból dolgoznak: a Magyar Falu Program (MFP), az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) maradványforrásaiból, valamint a saját és a kiemelt társadalmi igények forrásaiból.

Október végéig kell elkészülniük a hunyai bekötőúttal, illetve az Ecsegfalva és Dévaványa közti két kilométernyi úttal.

Jövőre folytatják az MFP-s fejlesztéseket, amelyre 16 milliárd forint összegű támogatási szerződést tudtak megkötni. Ezeknek a beruházásoknak jövő év június 30-ig kell befejeződniük.

Cserkúti András kitért arra, hogy saját feladattervükből idén bruttó 200 millió forintot fordítottak burkolatjavításra.

A TOP maradványforrásaiból finanszírozott útfelújítási munkálatok is elkészültek, ami a vármegyében hat projektet jelent, összesen 14 kilométer hosszúságban, 2,6 milliárd forint értékben.

A TOP Plusz keretéből is tudnak majd dolgozni, közel 29 kilométernyi út újulhat ebből meg; az összes érintett szakasz pályázata elkészült. Ebből egyebek mellet szinte teljesen befejezik a Sarkad és az országhatár közötti szakasz felújítását.

A közgyűlésen a közutak állapota mellett beszámolót hallgattak meg a képviselők az agrár- és az iparkamarától is.

Zalai Mihály kiemelte, az elmúlt években 21 ipari park létesült, 6 inkubátorház és 24 turisztikai attrakció fejlesztése valósult meg a vármegyében az önkormányzat által támogatott TOP programban.

A képviselők arról is döntöttek, hogy jövőre is csatlakoznak a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, ezzel is támogatva a felsőoktatásban tanuló fiatalokat.

(A címlapi kép illusztráció!)