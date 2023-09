A baloldali városvezetés piacellenes magatartása egy újabb mérföldkőzhöz érkezett, most a díjemeléssel a Nagy Vásárcsarnokot sújtanák. Az árusok meg vannak döbbenve, felháborodtak, de a megtorlástól való félelem miatt nem merik felemleni a hangjukat - számol be minderről a Metropol.

Mint ismert, a főváros tulajdonában levő Kórház utcai piacon brutális mértékben megemelték a piaci jegyárakat. Akkor az árusok fellázadtak a baloldali sarcolás ellen. A Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezetője, Földes Tamás a Vámház körúti Piaccsarnok asztalos árusainak a napidíját is keményen megemelte. Az összes költségelemet, amit eddig is fizettek, megemelték 30%-kal, de itt is bevezették az úgynevezett üzemeltetési költséget, ami egyébként eddig is benne volt az árban. Például a fogyasztott áramért, takarításért eddig is fizettek, ezért érthetetlen ez az új költségelem. Budapest egyik legnépszerűbb, ikonikus piacát – amit a legtöbb turista látogat – ezzel elkezdték szétverni.

A legnépszerűbb vásárcsarnokban 56 asztalos árus van, sokan felmondták a helyüket a félelemükben, mások pedig nem mernek fellázadni a brutális sarc miatt, mert félnek a megtorlástól, attól, hogy elveszik a megélhetésüket biztosító asztalukat. Egyes beszámolók szerint volt olyan, akinek 43 százalékkal emelkedtek a költségei, továbbá mint mondták, gyakorlatilag a bevezetésre került új üzemeletetési díjat duplán fizetik, mert már korábban is fizettek ilyen tételt. Egy árus kétségbeesésének adott hangot. Közölte, hogy már 46 éve árul, de ilyet egész idő alatt nem látott ilyet. A legtöbb árus több évtizede árul a Nagy Vásárcsarnokban, azonban mindenki arra panaszkodik, hogy Karácsony Gergely irányítása alatt drasztikusan romlottak a közállapotok. Egy másik úgy nyilatkozott, hogy a főpolgármester a saját embereit akarta a piacbirodalom élére állítani.