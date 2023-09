A Telex újságírója elaludt a parlamentben – derül ki Deák Dániel bejegyzéséből. A XXI. Század Intézet vezető elemzője tett közzé egy leleplező fotót Simor Dánielről, aki az ország házában még a cipőjét is levette. Azon talán meg sem lepődik az ember, hogy a dollárbaloldal politikusai nem tisztelik az Országház méltóságát, és a botránypolitizálástól remélnek politikai előnyt, most már a dollármédia is hozza a formáját. Lehetséges, hogy Simor Dániel részeg volt a hétfői parlamenti ülésen?