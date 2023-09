Összefoglaljuk és ajánljuk a HírTV Radar című műsorának mai tartalmát. A 17:30-kor kezdődő riportműsor, ami ezen a linken élőben, de egy órás, késleltetett formában is nézhető, egyébként izgalmas témákkal és megközelítéssel próbál a hétköznapi embereknek segíteni olyan problémák feltárásával és megoldásával, amely a nagyközönséget érinti.

PAKS II. - Az ország, de talán Közép-Európa legnagyobb építkezésén jártunk. A PAKS II. nevet viselő atomerőmű gyakorlatilag olyan lesz, mint egy város a városban, és bár még csak a földmunkák zajlanak, már most mindenki a csodájára jár, hiszen nem csak építészeti, hanem atomenergetikai szempontból is hatalmas teljesítmény, ami Pakson történik. Most megmutatjuk önöknek, milyen lesz a jövő erőműve, ami a legmodernebb technika segítségével termel majd energiát az országnak.

KÍBERBŰNÖZÉS - A Radarban már többször láthattak riportot a Nemzeti Védelmi Szolgálatról. A szervezet hivatott arra, hogy megvédje az egyenruhás állományt, vagy lecsapjon, ha korrupciót észlel. Most az NVSZ Kiberfelderítési főosztályát ismerhetik meg, amely harcol az online csalók ellen, és azonnal feljelentést tesz, ha bűncselekmény gyanúját észleli.

JÖVŐFESZTIVÁL - Hétvégén rendezték meg a Brain Bart, Európa legnagyobb jövőfesztiválját. A Magyar Zene Házában hazai és külföldi tudósok, politikusok, üzletemberek és kulturális személyiségek gyűltek össze, hogy megvitassák a 21. század legégetőbb kérdéseit. Terítékre kerültek társadalmi problémák, a gazdaság, vagy éppen az oktatás helyzete.

TÖRTÉNELMI SIKER - Vasárnap ért földet a NASA űrkapszulája, amely egy aszteroida felszínéről felszedett eddigi legnagyobb talajmintát szállította. Innentől már a kutatókon a sor, hogy minták vizsgálatával a naprendszer evolúciójáról alkossanak élesebb képet számunkra. Hogy mire számíthatunk egy földöntúli kőzetmintától? Megkérdeztük erről a téma szakértőjét.

A SZAKMÁK VILÁGBAJNOKA - Offner Márton Európa-bajnoki címet szerzett a szakmák világversenyén víz- gáz és fűtésszerelő szakmában. A Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnök hallgatója korábban már világbajnoki második helyezett is volt a WorldSkills versenyen.

VECSÉSI KÁPOSZTAFESZTIVÁL - Van belőle hagyományos, Erdélyi, Szabolcsi, és Bajor is, ám -mindezek között- a vecsésiből készül az egyik legkimagaslóbb. És nemcsak a töltött, de a székely verzió is ínycsiklandó. Nyersen a legegészségesebb, a savanyított után. Jöjjenek velünk a Vecsési Káposztafesztiválra!

SZIGETI VESZEDELEM - A világon egyedülálló módon adták elő Zrínyi Miklós Szigeti Veszedelem című 1566 versszakból álló eposzát Szigetváron, amely a vár elestéről szól. A mű egy-egy versszakát 1566-an olvasták fel, amely majdnem 10 órán át tartott.

KÉTKEREKŰ DARÁZS - Most Olaszországba kalauzoljuk önöket, ahol a kétkerekű száguldás és a szabadság életérzését ünnepelték. Ugyanis már 77 éve gurul a macskaköves utcákon az ikonikus olasz motor.