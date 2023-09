Jelentem az Országgyűlésnek, hogy sikeresen megrendeztük az ország legnagyobb sporteseményét, a budapesti atlétikai világbajnokságot – fogalmazott Orbán Viktor a parlamenti őszi ülésszakának a nyitó ülésén. A miniszterelnök köszönetet mondott a verseny szervezőinek, valamint az önkénteseknek, és a számokat ismertetve kijelentette, a világbajnokság a rendezés költségeinek a dupláját hozta vissza Magyarország számára bevételként.

Fókuszban az energiabiztonság

Mint tudják, a nemzeti kormány egyik kiemelkedő vállalása, hogy fenntartjuk Magyarország energiabiztonságát és felépítjük a függetlenségünket garantáló rendszert – húzta alá a kormányfő. Kiemelte, hogy Brüsszel úgy döntött, hogy leválasztják Európát az orosz energiahordozókról, ami szerinte ellentétes Európa érdekeivel, azonban csökkenteni kell a brüsszeli döntés negatív hatásait, és alkalmazkodni a kialakult helyzethez.

Jelezte, hogy délről érkezik a magyar gázellátás fele, és mostantól közvetlenül is gázt vásárolunk Törökországtól. – Láthatják, hogy a kelet és a türk világ súlya és szerepe nőni fog. A magyar kormány ennek régóta tudatában van – rögzítette.

A miniszterelnök rámutatott arra is, hogy a egész világ versenyt fut a katari földgázért, az Európai Unió vezetői egymásnak adják a kilincset Dohában, és a katari emír budapesti látogatása sokat javított az esélyeinken ebben a versenyben. A magyar kormány ezeknek a folyamatoknak régóta tudatában van, az orosz-ukrán konfliktus rendezése érdekében tető alá hozott minszki egyezmény törékenysége a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt számukra.

Láttuk, ha Ukrajna nem adja fel a NATO-hoz való csatlakozás szándákát, csak idő kérdése egy újabb konfliktussal kell számolnunk, amely az Oroszországból érkező energiaszállításokat is veszélybe sodorja majd, ezért közép ázsiai kapcsolatainkat baráti szintre emeltük, így az orosz-ukrán háború, és az Északi Áramlat elleni terrortámadás nem állított bennünket megoldhatatlan feladat elé az ország energiaellátás tekintetében – fogalmazott Orbán Viktor. Jelentem, a kormány elvégezte a házi feladatát és feltöltötte az ország gáztárát az éves gázfogyasztás 60 százaléka rendelkezésre áll – rögzítette a kormányfő.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy most fejeződött be Budapesten a NATO innovációs hete. Jelezte, hogy idén már négyezren kötöttek szerződést a honvédséggel.

Becsaptak minket az ukrán gabonával

Magyarország és a brüsszeli bürokraták között súlyos összeütközés alakult ki az ukrán gabonadömping miatt. Hazánk szállítási folyosót nyitott, hogy az ukrán gabona eljuthasson Afrikába, azonban becsaptak minket – ismertette Orbán Viktor. Mint mondta, sikerült elérni, hogy európai beszállítási tilalom lépjen érvénybe, azonban az EU ezt feloldotta, ami tönkre teszi a magyar gazdákat.

Arra szólítjuk fel Brüsszelt, hogy álljon ki a közép-európai tagállamok között és ne árulja el Magyarországot se – nyomatékosította. A kormányfő elmondta, hogy az ukránok évek óta sanyargatják a kárpátaljai magyar iskolákat. – Magyarország nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, amíg a korábbi törvényeket vissza nem állítják – tette hozzá.

A kormánynak át kellett vennie a jegybank feladatát

A miniszterelnök ezután az inflációról is beszélt, értelmezése szerint a Jegybank nem tud megküzdeni az infláció elleni harccal, így azt a kormány átvette tőle, ezzel a felelősség is a kormányt terheli . – Online árfigyelőt és kötelező árcsökkentést vezettük be – ismertette. Leszögezte, hogy az év végére biztos, hogy tíz százalék alatt lesz az infláció. Mint tudják a jegybank komoly adósságot halmozott fel az elmúlt években, amelyet nekünk, a költségvetésnek kellene kifizetnünk. Erre a költségvetés képes is, de csak akkor, ha súlyos pénzeket vonunk el gazdasági és társadalmi élet fontos területeiről – festette le a kialakult helyzetet Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy ne ezt tegyék, hanem a Jegybankot egy törvénymódosítással mentsék ki szorult helyzetéből, amelyet a következő időszakban a kormánypártok benyújtanak, de részleteket erről egyelőre nem árult el. A kormány döntéseket hozott annak érdekében is, hogy érdekeltté tegyük a megtakarítással rendelkező magyarokat, hogy megtakarításaikat fektessék a állampapírba, ez hasznos a költségvetés számára és hasznos azoknak is, akik amegtakarított pénzzel rendelkezőknek is, mert a hitelekért fizető kamatokat nem a külföldi hitelezőknek, hanem a magyaroknak adjuk oda. A magyar államadósság kétharmada magyarok kezében van. A teljes államadósság 24 százalékát a magyar háztartások tartják a kezükben.

A háború folytatódik

Magyarország mindent megtesz a béke érdekében, de sajnos folytatódik az orosz-ukrán háború, több tízezer ember esik áldozatul, kimeríthetetlen türelemmel sürgetjük a megállítását

A diplomatáknak vissza kell venniük az irányítást a katonák kezéből, ha nem így lesz, hiába várják haza a fiaikat és az édesapákat, férjeiket. Akik a háború elől ide menekültek, biztonságot kaptak, a magyar kormány az ősszel sem fogja teljesíteni az ukrán kormány kérését és senkit sem fogunk visszakényszeríteni a háborúba. A brüsszeli bürokraták és magyarok közötti vita folytatódni fog, mélyül és szélesedik.

Erről szó sem volt

Orbán Viktor kiemelte, hogy amikor csatlakoztunk az EU-hoz, tőke szabad áramlásáról volt szó, de a szerződésben egyetlen szó sincs migránsok befogadásáról. – Egyetlen ilyet sem fogadhatunk el. Nem migránstábor, meg migránsgettó kell, hanem határőrizet – szögezte le. Mint mondta, európai megoldás csak akkor lesz, ha Brüsszelben megértik, hogy csak az léphet az EU területére, akinek a kérelmét elbírálták.

Jelezte, hogy további követeléseket is megfogalmaztak Brüsszelből.Olyan időszakban vagyunk, amikor a Brüsszellel szembeni konfliktust csak a magyarok támogatásával tudjuk megnyerni. Brüsszel nem a magyar kormánnyal, hanem a magyar emberekkel áll szemben. Nem fogadjuk el, hogy brüsszeli bürokraták döntsék el, hogy mekkora legyen az energia ára Magyarországon, de azt sem fogadjuk el, hogy az extraprofitadót kivezessék – rögzítette a kormányfő. Mint mondta, a kamatstop kivezetése csak akkor lehetséges, ha az infláció és vele a kamatok jelentősen csökkennek, azonban ennek még nem jött el az ideje.

Megszorításokról szó sem lehet. A rezsivédelmet meg kell tartani, a nyugdíjakat emelni kell, az év végéig egyensúlyba kell hozni a béreket az árakkal, hogy 2024-ben a gazdaság és a bérek is újra növekedésnek induljanak – húzta alá Orbán Viktor. Felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelnek inkább oda kellene adnia a magyaroknak járó forrásokat, ahelyett, hogy további pénzt követelnek tőlünk.

Orbán: Nem lehet korlátozni a függetlenségünket

Szerinte Magyarország nem tartozik a Jawohl-országok klubjába, akik ha telefont kapnak Brüsszelből, csak annyit mondanak, "Jawohl!". Ahogy a kormányfő fogalmazott: Magyarország nem engedi, hogy bárki korlátozza függetlenségét és szuverenitását. – Nem csak a józan és a történelmi tapasztalatok miatt, hanem azért, mert az Alaptörvény nem engedi ezt, sőt, határozottan tiltja – tette hozzá Orbán.

A kormányfő jelezte, hogy a kormány álláspontja változatlan, fenntartják a korábbi ajánlatukat, miszerint mi nem követeljük, hogy tegyék magukévá a mi nézeteinket, cserébe azt kérjük, ők se kérjék ugyanezt tőlünk.

De választhatjuk azt is a kérdésre, hogy nem fogadhatjuk el a gazdasági törekvéseiket, mert nem mehetünk vissza, oda ahova Magyarország ellenfelei terelni akarnak minket: a Gyurcsány-korszakba.

Amikor nem itt Budapesten, hanem Brüsszelben és Washingtonban döntöttek hazánk sorsáról, amikor az IMF itt ült a nyakunkon és megszorításokat írt elő. Amikor a bankok az energiavállalatok és a távközlés mind külföldi tulajdonban voltak, amikor a hitelezés svájci frankban zajlott, amelybe családok milliói és kishíján az egész ország belegebedett.

Amikor elvettek a nyugdíjasoktól egyhavi nyugdíjat, az ápolóktól, orvosoktól, tisztviselőktől elvettek egy havi fizetést, eltörölték a családtámogatáokat és a magyar családok fizették a legmagasabb rezsit Európában. Nem kérünk ebből, elég volt egyszer is – foglalta össze röviden Orbán Viktor.

Tisztázta: Magyarország politikailag elég stabil, gazdasága pedig elég erős, hogy letörjük az inflációt, megvédjük a nyugdíjakat, a fizetéseket, a munkahelyeket és a következő évben ismét jelentős gazdasági növekedést érjünk el. Kívánok eredményes ülésszakot, színvonalas, jó szándákú és a haza érdekeit szolgáló vitákat és helytállást kinek-kinek a saját őrhelyén – zárta beszédét a kormányfő.

Kocsis Máté: Annyira vigyázott a hazára a Gyurcsány-kormány, hogy csődbe vitte azt

Ezt követően az ellenzéki és kormánypárti frakcióvezetők felszólalása következett. Többek között Gyurcsány Ferenc (DK) a hazugságról beszélt, miközben az őszödi beszédében ő maga vallotta be, hogy a kormányzása során végig hazudott több évet. Gyurcsány is elűzné az akkumulátorgyárakat, miközben az ország élére Gyurcsánynét tenné.

Simicskó István elmondta, hogy nagyon nehéz a nemzetközi gazdasági helyzet, Brüsszel elhibázta a szankciókat. Ebben a brüsszeli forgatagban kell kiállnia Magyarországnak. A KDNP is a béke pártján áll - tette hozzá. A KDNP frakcióvezetője szerint nem nekünk kell igazságot tenni ebben a háborúban. A migrációról azt mondta, hogy védeni kell a schengeni határokat. Nem fogadhatjuk el a brüsszeli terveket a miránsgettókról.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője inspirálónak nevezte az ellenzéki frakcióvezetők felszólalásait. Gelencsérnek azt javasolta, ne ChatGP-vel írja a beszédeit. A svéd NATO-csatlakozás körüli vita nem egy üzleti vita, hanem a kölcsönös tisztelet alapján álló vita - mondta.

Ha együtt kívánnak velünk működni, akkor partnerként tekintsenek ránk a svédek, ne ellenségként.

Úgy nem lehet konszolidált viszony, ha folyamatosan köpködnek minket - tette hozzá.

Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy a Jobbik pártelnöke Gyöngyösi Márton volt az a személy, aki kiállt Ororszország mellett és részt vett a donyecki népszavazáson. A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy nem gondolta volna, hogy Szabó Tímea hazaárulónak fogja nevezni a kormánypártokat. Mégis minek nevezik azokat, akik dollármilliókat kapnak külföldről a választások befolyásolására? A mi felfogásunkban ez a hazaárulás - mondta Kocsis. Pont ez a kormány áll bele minden nemzetközi vitába - tette hozzá. Annyira vigyázott a hazára a Gyurcsány-kormány, hogy csődbe vitte azt, majd akinek ez nem tetszett annak kilőtték a szemét.

Gyurcsány elismerte, hogy a brüsszeli elit politikai zsarolásra használja a forrásokat, és Önök ebben vesznek részt, ez szégyen - zárta Kocsis.

Orbán Viktor: Magyarország nem szeretne újabb Gyurcsány-korszakot

Magyarország senki ellen nem folytat háborút, hanem a nemzeti együttműködést próbáljuk megteremteni - hangzott el Orbán Viktor viszonválaszában. Közölte, Magyarország közelebb jutott az erős országhoz, jobban mint a Gyurcsány-korszak idején. Magyarország nem szeretne újabb Gyurcsány-korszakot, amiől csak hosszú évek alatt tudta kiküzdeni magát. Ismerethiánnyal állunk szemben a Jobbik felszólalása kapcsán, amikor az energiabiztonság kapcsán fogalmazott - mondta Orbán Viktor. A háborút megelőzően is olyan politikát folytattunk, miszerint hat forrásból is energiához tudtunk jutni. A kormányő rámutatott arra, hogy több európai országban alkalmaznak ársapkákat, Franciaországot pedig nehéz kommunista államnak nevezni. Nem az a vita kérdése, hogy milyen béke legyen, mert az első lépés a tűzszünet - mondta Orbán Viktor. Hagyják abba egymás gyilkolását, ez a legfontosabb - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: A magyar munkahelyek a magyarokat illetik meg

Magyarországon van egy világos szabály: csak annyi vendégmunkást lehet behozni, amennyi szabad álláshely van - mondta Orbán Viktor. Ezt a törvényt kell betartani - tette hozzá.

A magyar munkahelyek a magyarokat illetik meg.

Sokat segítene, ha a Jobbik elnöke nem szavazná meg a migránspárti javaslatokat Brüsszelben.

Ungár Péternek azt válaszolta a kormányfő, hogy Magyarország a klímabajnokok közé tartozik. Orbán felhívta a figyelmet arra, hogy érdekalapon lehetne egység a külpolitikában, de ha értékalapúvá tesszük, akkor szinte lehetetlen azt létrehozni főleg európai színtéren. Háború, gender és migráció - ez a három európai érték van, de mi ezzel nem értünk egyet - fogalmazott Orbán.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy butaság, hogy Oroszország katonai erővel eljusson a magyar határig. Nem lesz közös magyar-orosz határ, és az ebből kiinduló külpolitika hibás következtetésekhez vezet - tette hozzá. Nem érdekel minket, milyen filmeket csinálnak Svédországban, de az már igen, hogy mit tanítanak az iskolákban Magyarországról.

Semmi sem sürget minket a svéd NATO-csatlakozás kapcsán, mivel semmi sem fenyegeti a svéd biztonságot - tette hozzá. A sem befolyásolja Magyarországot milyen vadászgépei vannak, mert tíz más ajánlat van most is az asztalon - mondta a kormányfő.

Januártól a városi CSOK helyére egy új támogatási forma fog lépni