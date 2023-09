„A Rég várok valakire eredetileg egy R-GO dal volt, aztán 2003-ban gondoltunk egyet és készítettünk egy feldolgozást, ami 2004-re készült el és óriási karriert futott be. Mint Erős és Spigiboy, ez volt a harmadik klubslágerünk, ezt az Álomhajó 2003-as remixe és a 2004-es Valami véget ért előzte csak meg. Nem is gondoltuk volna, de a TikTok csatornánkon ma messze a Rég várok valakire a legnézettebb videónk" - magyarázta a dal történetét Spigiboy.

Az idén húsz éves páros szerint a dal titka nem más, mint hogy minden ízében megfelel egy igazi sláger követelményeinek. És hogy mi is a sláger receptje? Erős és Spigiboy sok évvel ezelőtt kapott erre pontos definíciót, méghozzá Bodnár Attilától.

„Régen rengeteg zenét írtam nem csak magunknak, de más előadóknak is. Egyszer járt nálam Bodnár Attila, hogy nekik is kellene egy slágergyanús dal, majd elmondta nekem a sláger receptjét: egy dúdolható dal, könnyen megjegyezhető szövegek és szimpatikus arc. Ha ezt a receptet elfogadjuk, akkor ebben dalban ebből kettő biztosan benne van, hisz ez már korábban is óriási sláger volt az R-GO-tól. Tehát nem sokat kockáztattunk vele, azt azért be kell vallani, de azért tudtuk ezt feldolgozásként is sikerre vinni, mert az a bizonyos szimpátia-faktor is megvolt benne" - mesélte Erős Attila, aki azt is elárulta, a mostani feldolgozásban a régi, szintén általuk feldolgozott első verzió több eleme is visszaköszön.

„A Valami véget ért-et is egy barátom éttermében forgattuk és a Rég várok valakire című dalnál is maradtunk ezen az éttermes vonalon, így a Babar nevű helyen forgattuk, ami azóta már bezárt. Abban a klipben nagyon HDR-effektes arcunk volt, aztán Tóth Gergőtől, aki a klipet rendezte, mindenki azt kérte, hogy az ő klipjükben is ilyen effekt legyen. A mostani feldolgozásban is feltűnik az étterem és bár kisebb a szerepe, mint a korábbiban, mégis szerettünk volna neki egy modern köntöst is adni, így volt ez a hangszereléssel is."

Szikora Róberttel máig jó a kapcsolatuk

Spigiboy azt is elárulta, Szikora Róberttel az első feldolgozás óta nagyon jó a viszonyuk és azóta rendszeresen beszélnek egymással, így lesz ez a mostani feldolgozás kapcsán is. Sári Évi pedig mindkettejük szerint telitalálat volt erre a dalra.

„Sári Évivel dolgoztunk már együtt és tudtam, hogy telitalálat lesz erre a dalra és ebben Attila is egyetértett. Évi nem csak a retró-szcénában ismert, de sikeres színésznő, előadó és nagyon csinos hölgy is mindemellett. Mindig szeretünk valami új dolgot belerakni a klipjeinkbe, és Évit láttam már fellépni úgy, hogy a gólyalábas emberek ott voltak körülötte tükörruhában. Meg is kerestük őket és örömmel vállalták, aminek nagyon örültünk, mert nagyon illik a kliphez. Amikor a Bazilika előtt forgattunk a tüköremberekkel, rengeteg külföldi jött oda, hogy ez a zene megjelent-e már és mi is lesz ez." – mesélte Spigiboy.

Sári Évi számára is emlékezetes volt a közös munka és a klipforgatás, mint mondta, soha ennyi közös szelfit nem kértek még tőle japán turisták.

„A tüköremberek hatalmas sikert arattak a forgatáson, sorra jöttek a japán turisták, akik fotót szerettek volna, azt hitték, valami óriási sztár vagyok. Nem győzték zenemeghatározóval megtalálni a dalt, és amikor nem jártak sikerrel, sorra kérdezgették, melyik ez a szám, mert nagyon fülbemászó. Épp ezt szerettük volna elérni a fiúkkal, és úgy tűnik, sikerült is. Nagyon jó volt a közös munka, és a dal hangzásvilágával kapcsolatban is sikerült kompromisszumra jutnunk. Ők amolyan Erős és Spigiboy-os hangzást gondoltak el, én pedig egy modernebb verziót, de úgy érzem, sikerült végül megtalálnunk a tökéletes középutat" - tette hozzá Sári Évi.

Erős és Spigiboy egyébként egész évben csupa különlegességgel készül, a Rég várok valakire után is rengeteg feldolgozást tartogatnak még a tarsolyukban.

„Az első hivatalos fellépésünk Attilával 2023-ban volt, amikor már tudatosan Erős és Spigiboyként szerepeltünk. Áprilisban ünnepeltük a két évtizedes évfordulót, aztán gőzerővel kezdtünk dolgozni. Ennek az első etapja a Tedd fel a kezed volt Krisz Rudival, most készült el Sári Évivel a Rég várok valakire. De ezt a sort még folytatjuk idén, mert Csordás Tibivel megcsináljuk az Angelinát, Krisz Rudival pedig valószínűleg még egy dalt, mert a Tedd fel a kezed akkora siker volt, hogy nem is gondoltuk volna. De azt gondolom, most Sári Évivel is hasonló sikert fogunk elérni, mert amikor még csak a képeket és pár másodperces klipeket tettünk ki, már akkor is nagy volt az érdeklődés" - magyarázta Spigiboy.

„Az utóbbi 1-2 évben vállaltunk nagyobb fellépéseket, de úgy döntöttünk, hogy ezt a születésnapi évet komolyan szeretnénk venni, ezért több meglepetést is tervezünk idén. A retro DJ-k között meglehetősen ritka, hogy van saját TikTok csatornánk, és immár 25 ezren követnek minket, ami dinamikusan nő, de ez is a jubileumi év termése, mert szeretnénk minden felületen komolyan venni ezt a jeles születésnapot. Úgy tűnik, ezt sikerül is átadnunk, hiszen több száz ezres megtekintések vannak a videóinkon" - tette hozzá Erős Attila, aki azt is elárulta, a mostani forgatás kis híján kudarcba fulladt a figyelmetlensége miatt.

„Volt egy nehéz kamera a forgatáson, én pedig kézbe vettem, hogy érezzem, milyen nehéz ezzel dolgozni, de nem voltam elég figyelmes, és úgy tettem le az asztalra, hogy le is esett. Majdnem véget is ért abban a pillanatban a forgatás, de szerencsére semmi baj nem történt végül a kamerával" - emlékezett vissza Erős Attila.