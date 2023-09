Az üzletember mindig is nyitott volt a pénzügyi befektetések és innovációk irányába. A vállalkozó már 29 éves korában elérte az anyagi függetlenséget, amelyet a folyamatos és alternatív útkeresésének, nyitottságának és állandó személyiségfejlesztésének is köszönhet.



„2006-ra Dublinban végigjártam a kétkezi melósok útját, voltam takarító, festő, sőt kerékbilincselő is. Igyekeztem a nyelvtanulásra, a hasznos infókra és értékes emberekre helyezni a hangsúlyt, illetve meríteni az idegen kultúrából. 2007-ben létrehoztam egy vállalkozást, ami 2008-ban már tönkre is ment. Elkezdtem kutatni az okokat és fejleszteni magam, hogy mit rontottam el, miért nem sikerült. Ingyenes szakmai szemináriumokra, egész napos előadásokra jártam, hangoskönyveket hallgattam. Mindig kritikus voltam a jelenlegi pénzügyi rendszerrel szemben, és több olyan nemzetközi csoporthoz csatlakoztam, amelyeknek a tagjai ezen témák elismert szakértői voltak és alternatív pénzügyi megoldásokkal foglalkoztak, mint például Robert Kiyosaki. Így találkoztam először a Bitcoinnal valamint az annak alapjául szolgáló blockchain technológiával, amelyekről Max Keiser es Jeff Berwick beszélt nekem még 2010-ben. Úgy gondoltam, hogy ha ez valóban elterjed, akkor itt a megoldás a pénzügyi függetlenségre, tehát arra, hogy a saját vagyonát mindenki maga kezelje és senki másnak ne legyen hozzáférése vagy kontrollja felette” - fejtette ki Joe Bitter, az Allyos nevű startup egyik alapítója, ez a gondolat pedig az Allyos fejlesztése alatt is mindvégig iránymutató volt számára.



Joe Bitter kriptovaluta-története mesébe illő: az évekkel ezelőtti óvatos befektetés mára milliárdos tétellé nőtte ki magát.



„Gyakorlatilag 12 éves korom óta vállalkozó vagyok és 17 éves koromra raktam össze az első egymillió forintomat. Akkoriban 50 és 125 köbcentis motorokat hoztam be Olaszországból, felújítottam, majd eladtam őket. 3 hónap alatt megtanultam az ehhez szükséges olasz párbeszédeket, és édesapámat kértem meg a kisteherautó vezetésére, hiszen még jogosítványom sem volt. 2012-ben vettem először Bitcoint az akkor már elég szép üzleti eredményt hozó első webáruházam profitjából, amit azelőtt 3 évvel eBay-en indítottam. 12 dollár 41 centen vettem meg és ha jól emlékszem 2500 dollár értékben vásároltam összesen. 2014-ig megfigyeltem a piacot, mert akkoriban nagyon sok volt a kritikus hang, de akárhányszor utánanéztem, technológiailag es fundamentálisan maga a blockchain rendszer mindent tud, amit ígér és úgy láttam, ez a gyakorlatban is működik. Később bővítettem is a portfóliómat és többféle projekt kriptovalutájából vettem, köztük viccből 1 millió Dogecoin-t is vásároltam, amikor megjelent. Azt figyeltem meg, hogy egyre több nagy multicég és bank is elkezdett a háttérben finanszírozóként beszállni ezekbe a blockchain alapú projektekbe, ami csak megerősített. Mindeközben nagyon nyitott voltam a hagyományos pénzügyi piacokra is, tőzsdéztem és nemzetközi ingatlanbefektetéseim is voltak, ezeket akkoriban kezdtem el bővíteni. 2015-ben már a legtöbb E-commerce áruházban elfogadtuk a kriptovalutát is fizetőeszközként, majd Izlandon vásároltam bérbányász gépeket ezzel is bővítve a kripto-portfoliómat, amolyan passzív jövedelmet generálva.”



2500 dollárból lett 6,7 millió dollár



Az üzletember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a piac közel sem való gyenge idegrendszerű befektetőknek, ugyanis sokszor 20-30 százalékot is korrigál rövid idő alatt, sokaknak pedig ez riasztó lehet.



„Én már vagy százszor láttam ilyet az elmúlt 11 évben, ezeken már csak mosolyogni szoktam. Amikor magasabban vagyunk, akkor inkább eladogatok egy kicsit, pont azért, hogy amikor korrigál, visszavásárolva olcsóbban növeljem belőle a portfóliómat. Most megint ez a helyzet. Korrigált úgy 10-15 százalékot, de a korrekció előtt ez egy 2,4 milliárd forintos portfólió volt, vagyis a 11 év alatt a 2500 dollárból lett mintegy 6,7 millió dollár” - magyarázta a gyarapodást Joe Bitter.



Természetesen az eltelt évek alatt nem csak a nyereség nőtt, de volt néhány igazán izgalmas pillanat is, amikor a kevésbé gyakorlott vagy erős idegrendszerű befektetők kongatták a vészharangot, ha pedig Joe Bitter akkor rájuk hallgat, ma nem tartana ott, ahol. Ma már a kriptovalutának köszönheti, hogy a piac élszereplői között tartják számon.



„2017 év végén durván 20 ezer volt a csúcs, utána pedig nagyon gyorsan, 2018 nyár-ősz tájékán egészen 3500-ig esett. Ebben az időszakban rengetegen felhívtak vagy figyelmeztettek, hogy úristen, adjak el mindent, mert most kell kiszállni, pukkad a lufi. Én ezekre sorra azt válaszoltam, hogy láttam már sok ilyet, volt, hogy száz dollárról nyolc dollárra estünk, 1300-ról 110-re, most meg húszezerről 3500-ra. Egyszerűen csak korrigál a piac, 1 millió dolláros Bitcoin árfolyamig eszem ágában sincs nagyobb tételt átforgatni más eszközökbe.”



Noha Joe Bitter már megtehetné, hogy csak a portfóliója hasznát élvezi és nem dolgozik tovább, mégis rátalált útközben egy szerelemküldetés, ami miatt a mai napig kőkeményen dolgozik. Ez pedig az új közösségi platform, az Allyos nevű applikáció, amely 2016 február 22-én - Herczeg Kristóf barátjával közös ötletből - született meg, ezután folyamatosan fejlesztették és 2018-ban mutatták be.



„2018 november 22-én adtuk ki az első publikus verziót a zártkörű béta tesztek után, ami 48 országban jelent meg, de mi a magyar piacra szerettünk volna fókuszálni több okból is. Akkor nem igazán voltunk még kész a termékkel, közel sem volt tökéletes, bár az volt a cél. Rengeteg visszajelzést kaptunk, nagyon sok hasznos tanácsot a felhasználóktól, igényeket, javaslatokat, nagyon izgalmas szakasz volt. A támogatásuk és folyamatos segítségük nélkül ez az egész nem sikerülhetett volna. Az IT feladatokat a legszuperebb hazai fejlesztők végzik a mai napig, részt vesz benne a BigFish és a Broduction csapata is” - fejtette ki Bitter.



És hogy mitől forradalmi az Allyos – SocialStore, az új közösségi platform? Az Allyos-on a letöltés után vásárlók, azaz felhasználók regisztrálhatnak, és létrehozhatnak maguknak egy profilt, hasonlóan Facebook-hoz vagy TikTok-hoz. A felhasználók között aktív csevegő felület is található, ami a Space nevet kapta. A platformon vásárlási szándékkal gyűlnek a felhasználók, főleg azért, mert itt mindenki maga döntheti el az árakat, így a legjobb ár garantált. Ennek alapja a világszerte már jól ismert közösségi finanszírozás.



“A megszokottól eltérően, itt kétféleképpen lehet vásárolni. A SocialStore elnevezésből adódóan, a Store oldal hasonlít az Amazonhoz. Itt webáruház jellegűen vannak akciós termékek, amelyeket bárki megvehet, a kiszállítás mindig ingyenes. Minden terméken van feltűntetett akciós kedvezményösszeg, amiben van egy hatalmas újítás. Mivel az Allyos hasonlóan az Uber-hez vagy AirBnb-hez csupán egy szoftver, egy platform, így nem szállít, nem raktároz, az elérhető termékeket ismert gyártók, forgalmazók, áruházak listázzák. A platformon listázó partnerek között olyanok is szerepelnek, mint a Tesla, Alza, CinemaCity, OMV, Sony, IKEA, Apple, MediaMarkt és a lista folyamatosan bővül. Az említett újítás pedig, ami egyben az egyik védjegye is a platformnak, hogy az eladó által kínált kedvezmény-összegnek van egy extra, közösségi funkciója is. Ezért is hívják ezt közösségi kedvezménynek” - magyarázta Joe Bitter.



„15 éves nemzetközi E-commerce üzemeltetéssel a hátam mögött az üzleti élet nagyon sok problémáját és kihívását ismertem meg mind eladói, mind pedig vevői oldalról. A közösségi vásárlás minden szempontból ideális megoldás: a gyártók és forgalmazók garantáltan drágábban, nagyobb haszonnal adhatják el a termékeiket, kiszakadnak így az árversenyből, az akciós termékeiken felajánlott árkedvezmény pedig egyszemélyes megtakarítás helyett egy felbecsülhetetlen értékű közösségi funkciót kapott, amivel a vásárlók az álmaikat valósíthatják meg. Vásárlói szempontból az infláció és az emelkedő árak folyamatos kihívást jelentenek, de miért is kellene a többségnek egy életen át dolgozni a prémium termékekért, egy középkategóriás autóért vagy egy trópusi nyaralásért? Ezért hoztuk azt a szabályt, hogy a közös vásárlásban való részvétel minimális összege egy dollár, vagyis árfolyamtól függően 350 forint. Ekkora összeggel már esélyt kap bárki az álomtermék eléréséhez és erre, ha itt intézi az illető a hétköznapi bevásárlást, a gyártók vagy forgalmazók a közösségi funkciós kedvezményösszeggel meg is hívják. Egészen más érzés barátokkal, ismerősökkel egy olyan helyen vásárolni, ahol egy 30 milliós új Mercedes nem marad álom tovább, hiszen ő dönti el, mennyit ad ezért az autóért, részt vehet a megvásárlásában akár százezer forinttal is. Ennek a lehetőségnek a sikerét pedig jól mutatja az eddigi 400 ezer letöltés, 82 ezer regisztrált felhasználó és 750 sikeres közösségi vásárló is”- fejtette ki Joe Bitter.



Ha te is lemaradtál a 12 dollaros Bitcoin árfolyamról, itt a soha vissza nem térő alkalom



Joe története stílusosan szemlélteti is az Allyos – SocialStore alapjául szolgáló közösségi vásárlás erejét. Elérhető ugyanis a legnépszerűbb kriptovaluta is a Social oldalon, ahol 0.1 BTC es 0.01 BTC is összedobható közösen. Mivel a közösségi vásárlás egyik alapszabálya szerint a minimum részvételi összeg 1 dollár, így annak, hogy hány olyan szerencsés lesz, aki Joe majd’ 13 dollaros 11 évvel ezelőtti belépő áránál is olcsóbban vehet Bitcoint, - miközben az árfolyam éppen 26.000 dollárnál jár -, csak az szab korlátot, mekkora tömeg rohan a platformra.